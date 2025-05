Gwiazda polskiej kadry może stracić cały sezon. Pilna rozmowa z Nikolą Grbiciem

W tym sezonie w siatkarskiej reprezentacji Polski miało brakować pięciu wicemistrzów olimpijskich, a może z niej wypaść jeszcze jeden. Norbert Huber w trakcie Final Four Ligi Mistrzów nabawił się problemów z okiem, które przesuną planowany wcześniej zabieg przegrody nosowej. To może oznaczać, że w tym sezonie w ogóle nie zagra w kadrze Nikoli Grbicia. - To może mnie wyeliminować z sezonu kadrowego - przyznaje środkowy.