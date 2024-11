Gwiazda PlusLigi szuka nowych wyzwań. W powietrzu wisi hit transferowy

Artur Szalpuk zmieni klub. Możliwy prawdziwy hit transferowy

Artur Szalpuk rozgrywa kolejny solidny sezon w PlusLidze. Przyjmujący Projektu Warszawa zdobył już aż 170 punktów, a jego skuteczność wynosi 49 procent. Chociaż 29-latek nie ma jeszcze na koncie ani jednego tytułu mistrza Polski, wszystko może zmienić się w tym sezonie. Jego drużyna prezentuje wysoką formę i traci zaledwie punkt do Aluron CMC Zawiercie oraz Jastrzębskiego Węgla. Wszystko wskazuje na to, że dla reprezentanta kraju to sytuacja z kategorii: teraz albo nigdy. Według doniesień Marcina Gałązki z "Przeglądu Sportowego Onet", 29-latek podjął już decyzję, że po zakończeniu sezonu opuści stołeczny klub.