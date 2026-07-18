Gwiazda Lavariniego ma nowy klub. Już szaleństwo, w tym kraju jeszcze nie grała

Podekscytowanie sprowadzeniem polskiej gwiazdy przez Brazylijczyków nie powinno dziwić. Atakująca po raz kolejny pokazała się ze świetnej strony w Lidze Narodów i aż żal, że podopieczne Stefano Lavariniego nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego. 25-latka choć występy zaczęła później niż większość konkurentek na swojej pozycji, to i tak była o krok od tego, by znaleźć się w gronie dziesięciu czołowych punktujących zmagań. Sama za siebie mówiła zresztą średnia 17,12 "oczka" na spotkanie.

Osasco Voleibol Clube, bo tam zagra atakująca w kolejnym sezonie ligowym, więc jedną z potencjalnych gwiazd brazylijskich rozgrywek. "Zawsze byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda, i myślę, że to czas, aby wszystko zobaczyć. Jeżeli się nie spodoba, zawsze mogę wrócić. A nie chcę, by w mojej karierze siatkarskiej pojawiło się coś takiego, że na jej koniec powiem sobie: mogłam, ale nie pojechałam" - opowiadała Stysiak już w marcu na kanale Siatkarskie Ligi. A teraz może oficjalnie przywitać się z nowymi kibicami.

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"Witamy" - zwrócił się nawet po polsku klub w mediach społecznościowych. "To jedna z największych gwiazd światowej siatkówki" - dodano w języku ojczystym. Ślad po sobie zostawiła także sama zainteresowana, wysyłając pomarańczowe serduszko oraz emotikonkę ognia. Fani zespołu natomiast oszaleli z radości. Liczba komentarzy rośnie w zasadzie z godziny na godzinę. "O mój Boże, witaj w najbardziej pasjonującym klubie ze wszystkich. Znakomita zawodniczka, na pewno pójdzie na całość" - czytamy między innymi.

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Co ciekawe, w Sao Paulo grała w przeszłości już Malwina Smarzek, która następnie przeniosła się do Turcji, więc poszła odwrotną drogą niż Magdalena Stysiak. W Ameryce Południowej za to wciąż występuje Julia Nowicka. Rozgrywająca reprezentuje barwy Gerdau/Minas. Niebawem dojdzie więc do polsko-polskiego boju na brazylijskich parkietach.

Magdalena Stysiak Marcin Golba AFP

Magdalena Stysiak wróciła do reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina Damaske Marcin Golba/Nur Photo AFP





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