Gwiazda Lavariniego ma nowy klub. Już szaleństwo, w tym kraju jeszcze nie grała
Po raz pierwszy od kilku lat finał kobiecej Ligi Narodów odbędzie się bez udziału Polek. Nie oznacza to jednak, iż wokół naszych rodaczek panuje kompletna cisza. Wreszcie zakontraktowanie Magdaleny Stysiak potwierdził jej nowy klub, mający siedzibę w Sao Paulo. Atakująca po raz pierwszy w karierze zmienia kontynent, co wywołało spore poruszenie wśród kibiców. Nie zmienił tego fakt, że od dawna wiedzieli oni o nadchodzącym transferze.
Podekscytowanie sprowadzeniem polskiej gwiazdy przez Brazylijczyków nie powinno dziwić. Atakująca po raz kolejny pokazała się ze świetnej strony w Lidze Narodów i aż żal, że podopieczne Stefano Lavariniego nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego. 25-latka choć występy zaczęła później niż większość konkurentek na swojej pozycji, to i tak była o krok od tego, by znaleźć się w gronie dziesięciu czołowych punktujących zmagań. Sama za siebie mówiła zresztą średnia 17,12 "oczka" na spotkanie.
Osasco Voleibol Clube, bo tam zagra atakująca w kolejnym sezonie ligowym, więc jedną z potencjalnych gwiazd brazylijskich rozgrywek. "Zawsze byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda, i myślę, że to czas, aby wszystko zobaczyć. Jeżeli się nie spodoba, zawsze mogę wrócić. A nie chcę, by w mojej karierze siatkarskiej pojawiło się coś takiego, że na jej koniec powiem sobie: mogłam, ale nie pojechałam" - opowiadała Stysiak już w marcu na kanale Siatkarskie Ligi. A teraz może oficjalnie przywitać się z nowymi kibicami.
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Siatkówka. Magdalena Stysiak ma nowy klub. Zmienia kontynent pierwszy raz w karierze
"Witamy" - zwrócił się nawet po polsku klub w mediach społecznościowych. "To jedna z największych gwiazd światowej siatkówki" - dodano w języku ojczystym. Ślad po sobie zostawiła także sama zainteresowana, wysyłając pomarańczowe serduszko oraz emotikonkę ognia. Fani zespołu natomiast oszaleli z radości. Liczba komentarzy rośnie w zasadzie z godziny na godzinę. "O mój Boże, witaj w najbardziej pasjonującym klubie ze wszystkich. Znakomita zawodniczka, na pewno pójdzie na całość" - czytamy między innymi.
Co ciekawe, w Sao Paulo grała w przeszłości już Malwina Smarzek, która następnie przeniosła się do Turcji, więc poszła odwrotną drogą niż Magdalena Stysiak. W Ameryce Południowej za to wciąż występuje Julia Nowicka. Rozgrywająca reprezentuje barwy Gerdau/Minas. Niebawem dojdzie więc do polsko-polskiego boju na brazylijskich parkietach.