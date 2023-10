Przed startem rywalizacji w grupie C turnieju kwalifikacyjnego wydawało się, że w walce o dwa pierwsze miejsce premiowane awansem miejsca będą liczyli się Polacy, Holendrzy i Argentyńczycy , czyli najwyżej notowane przed startem turnieju ekipy. Stawianym przed nim oczekiwaniom nie sprostali jednak "Pomarańczowi", którzy mimo dobrej formy swojej największej gwiazdy, czyli Nimira Abdel-Aziza, odnotowali już trzy porażki.

Zaskoczeniem jest za to kapitalna postawa Kanadyjczyków, którzy ograli reprezentacje Holandii oraz Argentyny i sprawili niemałe problemy "Biało-Czerwonym", ulegając im dopiero po tie-breaku. Podopieczni Nikoli Grbicia z kolei notują zwycięstwo za zwycięstwem, ale tie-breki ze wspomnianą Kanadą oraz Belgią na inaugurację turnieju sprawiły, że nie wywalczyli kompletu punktów. To z kolei doprowadziło do ciekawej sytuacji w grupie. Tym ciekawszej, że z meczu na mecz coraz bardziej widoczne jest zmęczenie świeżo upieczonych mistrzów Europy, o czym zrsztą w rozmowie z WP SportoweFakty mówił Marcin Możdżonek .