"Plus, Polsat i siatkówka są nierozłączne. Jako Plus wspieramy siatkówkę od ponad 23 lat, a Polsat od kilkunastu lat jest głównym nadawcą telewizyjnym, który zapewnia Polakom możliwość jej oglądania. I Plus i Polsat pomogły w stworzeniu z siatkówki królowej sukcesów polskich gier zespołowych na skalę światową. Jesteśmy dumni, że będziemy partnerami Polskiej Ligi Siatkówki co najmniej do 2028 roku" - powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowego Polsatu SA, dostawcy usług Polsat Box i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

"W zawodowym sporcie liczą się długie projekty, stałość w biznesowych uczuciach i śmiałe wizje, które można realizować tylko przy udziale partnerów chcących dostrzec potencjał drzemiący w danym sporcie" - cieszy się Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. - "Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na taki skarb, jakim są nasi wieloletni partnerzy: Plus i Polsat.

Siatkówka, którą wspierają Plus i Polsat, odnosi największe sukcesy w Polsce i na świecie wśród gier zespołowych. Zaangażowanie Plusa to wsparcie zarówno reprezentacji narodowych, jak i obu najwyższych krajowych lig siatkarskich. Plus jest z siatkówką od samego początku powstania lig zawodowych, od wielu lat jest sponsorem tytularnym ligi mężczyzn, od samego początku jest też Sponsorem Strategicznym najwyższej ligi kobiet.

"Wielkim sukcesem naszej współpracy - zarówno Plusa, jak i Polsatu - z Polską Ligą Siatkówki jest zbudowanie super pozytywnego wizerunku siatkówki i stworzenie z niej sportu oglądanego przez całe rodziny, sportu bezpiecznego, kojarzącego się z wieloma sukcesami oraz świetną zabawą i rozrywką" - mówi Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Członek Zarządu Telewizji Polsat, Dyrektor Komunikacji Marketingowej Grupy Polsat Plus.

Polsat jest głównym i najważniejszym nadawcą telewizyjnym, pokazującym najlepszą siatkówkę na poziomie ligowym, pucharowym i reprezentacyjnym.

"Nasz wspólny czas - Polsatu, Plusa i siatkówki to najlepsze lata w jej historii - podwójne mistrzostwo świata drużyny męskiej, medale mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet, fantastyczne wyniki pucharowe drużyn klubowych. W polskiej lidze grają najlepsi na świecie siatkarze i siatkarki i to do Polski chcą wszyscy przyjeżdżać, żeby tu grać, bo tu siatkówka - również dzięki nam - ma swoje szczególne miejsce. Byliśmy, jesteśmy i będziemy nadal towarzyszyć milionom polskich kibiców we wspieraniu polskiej siatkówki" - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus.

Plus jest sponsorem tytularnym ligi aktualnych mistrzów świata nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, czyli przez dwadzieścia sezonów, a od nowego sezonu rozgrywki te otrzymają nowy znak graficzny, w którym pojawiło się nowe logo Plusa.

Nowe logotypy PlusLigi będą obowiązywały od początku nowego sezonu, który rozpocznie się w październiku.