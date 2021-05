Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sobotę pokonała Trentino Volley i sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. O tym, co działo się po meczu w szatni polskiej drużyny opowiedział w rozmowie z serwisem "Sport.pl" Waldemar Wspaniały.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Łzy radości siatkarzy ZAKSY po zdobyciu Ligi Mistrzów! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Ekipa, prowadzona przez Nikolę Grbicia rozprawiła się z rywalami po czterosetowym boju. Kiedy mecz się zakończył, radości nie było końca. Nieco więcej opowiedział o tym Wspaniały, w przeszłości pracujący jako trener klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Reklama

Nie ukrywał on, że sam był głęboko poruszony sukcesem, na który czekał aż 43 lata. - Płakać mi się chce. Mamy wielką drużynę - mówił w rozmowie z serwisem "Sport.pl".



Łez po końcowym gwizdku nie brakowało także w samej ekipie Zaksy. Jak zdradził Wspaniały, Grbić płakał "tak mocno, że nie dało się do niego dotrzeć". Podkreślił przy tym, że drużyna zasłużyła na to, by świętować w wielkim stylu.



Polska ekipa wygrała dwa pierwsze sety, oba w stosunku 25-22. Trzecia odsłona należała jednak do rywali (20-25), a set czwarty, pełen emocji, zakończył się zwycięstwem Zaksy na przewagi, 28-26.



TC