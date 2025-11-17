Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grbić zapisał się w historii, pierwszy taki sukces od 42 lat. Po drodze przeszedł przez "piekło"

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Od 2022 roku Nikola Grbić jest szkoleniowcem siatkarskiej reprezentacji Polski. Dla Serba nie była to pierwsza styczność z pracą w naszym kraju, bowiem w latach 2019-2021 był trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Podczas swojej kadencji poprowadził klub do mistrzostwa Polski, czy pierwszego od 42 lat triumfu polskiej ekipy w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Co ciekawe, jego drużyna wówczas dwukrotnie musiała rywalizować w złotym secie.

Nikola Grbić jako szkoleniowiec ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
Nikola Grbić jako szkoleniowiec ZAKSY Kędzierzyn-KoźleMateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Getty Images

Znakomicie jako szkoleniowiec reprezentacji Polski spisuje się Nikola Grbić. Serb przed laty był jednym z najlepszych rozgrywających świata, a aktualnie znajduje się w gronie najlepszych szkoleniowców. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" wywalczyli dwa złota Ligi Narodów, srebro igrzysk olimpijskich czy srebro i brąz mistrzostw świata.

Serb tymi wynikami bez wątpienia zapisał się w historii polskiej siatkówki reprezentacyjnej. Co ciekawe, świetnie radził sobie także w klubie. W latach 2019-2021 prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i wówczas po raz pierwszy dał o sobie znać polskim kibicom.

W sezonie 2020/2021 poprowadził zespół do historycznego sukcesu, zwycięstwa w Lidze Mistrzów. ZAKSA w fazie grupowej zmierzyła się z PGE Skrą Bełchatów, Lindemans Aalst (Belgia) oraz Fenebahce (Turcja). Ten etap polski klub przeszedł jak burza i z kompletem zwycięstw awansował do najlepszej ósemki rozgrywek. Co więcej, ekipa Grbicia podczas sześciu spotkań straciła zaledwie... trzy sety.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk
Siatkówka

Gwiazdor Grbicia nie dał rady, koniec serii. Wielki hit nie zawiódł

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    W ćwierćfinale rywalem ZAKSY okazał się włoski gigant, Cucine Lube Civitanova. Pierwsze spotkanie zakończyło się w czterech setach i padło łupem Grbicia oraz spółki (3:1). Rewanż natomiast odbył się na hali w Polsce. Wtedy jednak zdarzyło się coś zupełnie niespodziewanego, bowiem 3:0 lepsi okazali się przedstawiciele SuperLegi. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebny był złoty set.

    W nim rywalizacja toczyła się punkt za punkt, co udowadniała tablica wyników (14:14). Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wzięli Polacy. Najpierw atak skończył Krzysztof Rejno, a piłkę meczową wykorzystał Łukasz Kaczmarek, który posłał asa serwisowego (16:14). W ten sposób ZAKSA zameldowała się w półfinale Ligi Mistrzów.

    ZAKSA i Grbić dopieli swego, znakomita gra. Na to długo czekano

    W 1/2 finału rywalem był Zenit Kazań. Rosyjski zespół w poprzedniej fazie wyeliminował wspomniany zespół PGE Skry Bełchatów. Dwumecz był bardzo emocjonujący, gdyż oba spotkania zakończyły się rezultatami 3:2. Pierwsze starcie wygrała ZAKSA, drugie Zenit. Tym samym Grbić i jego zawodnicy znów znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i musieli rywalizować w złotym secie.

    Zobacz również:

    Arthur Szwarc w reprezentacji Kanady
    Siatkówka

    Ma polskie korzenie, jest reprezentantem innego kraju. Polska przegapiła wielki talent

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Ten ponownie zakończył się korzystnie dla ekipy z PlusLigi. Spotkanie zakończył Aleksander Śliwka, a ZAKSA wygrała 15:13 i cieszyła się z awansu do wielkiego finału. W nim zameldował się także kolejny włoski zespół, Itas Trentino. Starcie toczyło się pod dyktando polskiej ekipy, która zwyciężyła dwa sety 25:22 i była o krok od ogromnego sukcesu. Itas nie dał jednak za wygraną i doprowadził do czwartej partii. W niej po zaciętej końcówce lepsza była ZAKSA, a spotkanie symbolicznie, jak w ćwierćfinale asem serwisowym zakończył Kaczmarek.

      Tym samym serbski szkoleniowiec wraz ze swoim zespołem na zawsze przeszedł do historii polskiej siatkówki klubowej, bowiem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po 42 latach stała się pierwszym zespołem z Polski, który odniósł triumf w Lidze Mistrzów. Poprzednim w 1978 roku był Płomień Milowice.

      Po tym sukcesie klub wygrał te rozgrywki jeszcze dwukrotnie, w sezonach 2021/2022 oraz 2022/2023.

      PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Arthur Szwarc w reprezentacji Kanady
      Siatkówka

      Ma polskie korzenie, jest reprezentantem innego kraju. Polska przegapiła wielki talent

      Jakub Rzeźnicki
      Jakub Rzeźnicki
      Trener polskiej reprezentacji siatkówki w białej koszulce z logotypami sponsorów pochylony w zamyśleniu podczas meczu, z rozmytym tłem hali sportowej.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
      Mężczyzna w białej koszulce z czerwonymi akcentami i napisem Orlen Polska siedzi w hali sportowej, marszczy twarz i mruży jedno oko, na jego twarzy widoczna jest silna emocja.
      Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News
      Trener w białej koszulce z logotypami sponsorów oraz flagą Polski w otoczeniu zawodników podczas meczu siatkarskiego, w dynamicznej i zaangażowanej postawie.
      Nikola GrbićAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja