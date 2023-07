Grbić zachwycony polską kadrą. Zwrócił uwagę na jedno. "Inni tego nie mają"

Do meczu ćwierćfinałowego siatkarskiej Ligi Narodów Polacy podchodzili w roli murowanych faworytów. W pierwszym secie Brazylijczycy zdołali im się postawić, ale dwa kolejne zostały wygrane przez drużynę Nikoli Grbicia o wiele pewniej.

Mecz zakończył się wynikiem 3:0 i teraz "Biało-czerwonych" czeka półfinał z Japonią . W tym spotkaniu nasi siatkarzy również będą faworytami. Reprezentacji "Kraju Kwitnącej Wiśni" nie można jednak zlekceważyć, ponieważ jest to absolutna rewelacja obecnego sezonu, a gra tej drużyny jest bardzo dobrze zorganizowana.

Selekcjoner nie szczędzi pochwał w kierunku swojej drużyny. Tego nie da się przecenić

Nikola Grbić nie ma jednak wątpliwości, że jeśli Polacy zagrają na swoim poziomie, to wygrają z Japonią i awansują do wielkiego finału, gdzie czekać będzie zwycięzca meczu Włochy - Stany Zjednoczone. "Biało-czerwoni" wciąż mają szansę wygrać Ligę Narodów, czego wcześniej nie udało im się dokonać - w 2012 roku triumfowali za to w Lidze Światowej, która była poprzedniczką obecnych rozgrywek.