Grbić wprost o problemach przed mistrzostwami świata. Trudno było się spodziewać

Nikola Grbić do reprezentacji Polski przychodził jako fachowiec z najwyższej półki. Serb wiązał się z kadrą, która już wtedy miała olbrzymi potencjał personalny. Od jego zatrudnienia w tej kwestii niewiele się zmieniło, a jeśli tak, to na plus, bo Grbić dysponuje niesamowitą liczbą siatkarzy, którym z pełną świadomością może wysłać powołanie.