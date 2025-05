Grbić nie chciał go w kadrze, choć jest wielką gwiazdą. Jego szwagrem jest znany piłkarz

Ze srebrnym medalem PlusLigi sezon zakończyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Wśród nich jest Bartosz Kwolek, jeden z najlepszych przyjmujących w kraju. Mimo to nie otrzymał on powołania do reprezentacji Polski Nikoli Grbicia. W ten sposób będzie mógł poświęcić swój czas rodzinie, dwójce dzieci oraz żonie - Mai. Mało kto wie, że jego szwagier również jest sportowcem, a dokładniej znanym piłkarzem.