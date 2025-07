Grbić nie był pierwszy. Blamaż Polaków na MŚ. Kubańczycy odebrali im marzenia

Kolejne mecze fazy zasadniczej rozegrane są w kraju nad Wisłą. Przed rodzimą publicznością Polacy rozegrali dotychczas 2 spotkania. W pierwszym pokonali oni Irańczyków, jednak potrzebowali do tego tie-breaka. Niestety słabsza dyspozycja objawiła się w meczu z niżej notowanymi Kubańczykami, którzy pokonali "Biało-czerwonych" w czterosetowej batalii . Ponoć Grbić był wściekły na swoich podopiecznych, którym daleko było tego dnia do dobrej dyspozycji. Nie on jeden przekonał się jednak, że Kubańczycy są niezwykle groźnym przeciwnikiem.

W roku 1977 odbyły się mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej, które były dla reprezentantów Polski bardzo udane. Dotarli oni bowiem aż do finału imprezy, gdzie niestety ulegli swoim rywalom ze Związku Radzieckiego (1:3) . Nic więc dziwnego, że w odbywających się niespełna rok później mistrzostwach świata obie przytoczone nacje były stawiane w gronie faworytów do zdobycia tytułu.

Wówczas trenerem siatkarzy z kraju nad Wisłą był Jerzy Welcz, który zastąpił na stanowisku legendarnego Huberta Wagnera. To właśnie Welcz poprowadził Polaków do srebra na ME. Niestety podczas imprezy rangi światowej szkoleniowiec zmagał się z plagą kontuzji. Niedostępni byli wówczas Tomasz Wójtowicz i Mirosław Rybaczewski. Później do grona kontuzjowanych dołączyli również Leszek Molenda i Włodzimierz Stefański. Reszta kadrowiczów również narzekała na drobne urazy.