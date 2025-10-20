Grbić naprawdę to powiedział o Polakach. "To coś, co należy szanować"

Nikola Grbić to jeden z najbardziej cenionych trenerów siatkarskich na świecie, a od 2022 roku selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn. Serbski szkoleniowiec, były znakomity rozgrywający i mistrz olimpijski, objął "Biało-Czerwonych" w momencie, gdy oczekiwania kibiców sięgały zenitu. Jego zadaniem było nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu gry, ale także wprowadzenie nowej jakości i świeżego podejścia. Już w pierwszych sezonach pracy z kadrą Grbić potwierdził swoją klasę - Polacy pod jego wodzą sięgnęli po złoty medal Ligi Narodów oraz brązowy medal mistrzostw świata. Choć trzecie miejsce na mundialu mogło pozostawić lekki niedosyt, bilans trenera jest imponujący: osiem medali w ciągu kilku lat, w tym m.in. srebrny medal igrzysk olimpijskich wywalczony w Paryżu.

W rozmowie z serbskim portalem "Novosti" Grbić opowiedział o swojej pracy w Polsce i pochwalił nasz kraj za wyjątkowe podejście do sportu. Jak przyznał, pobyt nad Wisłą to dla niego niezwykle cenne doświadczenie zarówno zawodowe, jak i osobiste. "Kultura sportowa jest u nich bardzo rozwinięta. Kiedy zdobywa się medal, to się cieszą. To jest coś, co należy szanować. Polacy naprawdę doceniają, że zdobyliśmy medal i to jest coś, co należy szanować" - podkreślił trener. Według niego w Polsce sport traktowany jest z ogromnym szacunkiem, a sukcesy - niezależnie od ich skali - są powodem do dumy i wspólnej radości.

Serb porównał również Polskę do Włoch, gdzie przez lata grał i trenował. "We Włoszech każdy jest trenerem. Każdy wie najlepiej, a to samo dotyczy zawodników. Przychodzisz i mówisz, jak to się robi, a w Polsce mówią: "No dobra, jedziemy". A we Włoszech: "Chwila, dlaczego tak jest? Wytłumacz nam teraz". A potem muszę ich przekonać, dlaczego tak ma być" - opowiadał. Jak dodał, w Polsce spotkał się z dużym zaufaniem i gotowością do współpracy, co pozwala mu w pełni realizować własną wizję drużyny.

Grbić zwrócił też uwagę na wysoki poziom organizacji sportu w naszym kraju. Polska, jego zdaniem, może być wzorem dla wielu państw - w tym Serbii - jeśli chodzi o inwestycje w sport, zarządzanie federacjami czy profesjonalne podejście zawodników. "Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, których możemy się nauczyć jako kraj inwestujący w sport i siatkówkę, jako federacja pod względem organizacji, a zawodnicy pod względem zachowania, podejścia, profesjonalizmu" - ocenił.

