Grbić i spółka już wiedzą. Wielki siatkarski turniej w Polsce. Podano miejsce

Polska to kraj, który znany jest ze swojego zamiłowania do siatkówki. Nic dziwnego, bowiem w ostatnich latach nasza reprezentacja plasuje się na szczycie światowego rankingu FIVB.

Podopieczni Nikoli Grbicia ponownie udowodnili swoją wartość podczas ubiegłorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów, w której to mimo pewnych perturbacji, udało im się ostatecznie sięgnąć po złoty medal. Niestety, nieco inaczej zakończyły się dla nich mistrzostwa świata. W nich "biało-czerwoni" siatkarze przegrali półfinałowe starcie z Włochami, kończąc ostatecznie tę imprezę na najniższym stopniu podium.

Niemniej, ubiegłoroczną kampanię siatkarskiej reprezentacji Polski można uznać za naprawdę udaną. Dwa istotne krążki tylko umocniły pozycję "Biało-czerwonych" jako liderów światowego rankingu. W tym roku nasi reprezentanci ponownie będą mieli okazję udowodnić swoją wartość.

Jest oficjalne potwierdzenie. Siatkarskie emocje w Gliwicach

28 stycznia w Gliwicach odbyła się długo wyczekiwana konferencja prasowa. W jej trakcie mogliśmy poznać plany siatkarskich rozgrywek, które na przełomie czerwca i lipca skupią na sobie wzrok kibiców z kraju nad Wisłą.

2026 rok będzie pod tym względem szczególny. W murach gliwickiej PreZero Areny odbędą się bowiem dwa ważne wydarzenia. Jednym z nich będzie Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of Moving. Drugie z zaplanowanych na ten rok wydarzeń z pewnością wzbudzi natomiast przyspieszone bicie serca wśród kibiców naszej kadry narodowej. W Gliwicach odbędzie się bowiem 2. tydzień zmagań w ramach tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn. Oznacza to, że czołowe kadry globu ponownie pojawią się w kraju nad Wisłą, aby stoczyć ze sobą bój o to prestiżowe reprezentacyjne trofeum.

Dla Grbicia i spółki będzie to bardzo ważne wydarzenie. Polacy przystąpią do zmagań jako obrońcy zeszłorocznego tytułu. Chęci powtórzenia sukcesu oraz możliwość zaprezentowania się przed rodzimą publicznością zapewne dodadzą naszym reprezentantom skrzydeł. 2. tydzień zmagań tegorocznej VNL zaplanowany jest na okres od 24 do 28 czerwca 2026 roku. Impreza ta stanowić będzie przedsmak dla innego, kluczowego czempionatu - siatkarskich mistrzostw Europy 2026.

