Grał w Polsce, przeniósł się do Rosji. Opowiada o aferze w polskim klubie

Latem Deroo się leczył, a we wrześniu podpisał kontrakt z Zenitem Kazań. To już jego druga przygoda w Rosji - wcześniej zamienił ZAKS-ę na Dynamo Moskwa. Tyle że tym razem zdecydował się na transfer po kilku miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wybór był o tyle zaskakujący, że tuż po wybuchu wojny Deroo w mediach społecznościowych apelował do rosyjskich znajomych, by “otworzyli się na fakty", związane m.in. z zabijaniem niewinnych ludzi.

Sam Deroo o aferze w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. "Kierownik oszukiwał mnie i innych obcokrajowców"

- Kierownik oszukiwał mnie i innych obcokrajowców przez trzy, cztery sezony. A my nawet tego nie zauważyliśmy. To długa historia. Najważniejsze w niej jest to, że otrzymywaliśmy pieniądze od klubu, a kierownik miał płacić za nas podatki. Zamiast tego chował pieniądze do własnej kieszeni. Kilka lat później wszystko wyszło na jaw, ale sami musieliśmy zapłacić podatki. To było krępujące. Mogłem wszystko sprawdzić, jednak za bardzo ufałem ludziom. To była dla mnie dobra lekcja - opowiada.