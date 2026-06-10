Grał u Grbicia, teraz szczerze wyznanie ws. gry w kadrze. Stanowczy komunikat

Z każdym rokiem kadra Nikoli Grbicia przechodzi mniejszą, bądź większą rewolucję. W tym roku w drużynie nie ma Bartosza Kurka, który nie czuł się w pełni sił, by grać w narodowych barwach. Przed rokiem natomiast Serb nie powołał z różnych przyczyn aż pięciu wicemistrzów olimpijskich.

W 2024 roku natomiast "pas" powiedział jeden z najlepszych polskich środkowych w ostatnich latach - Karol Kłos. Doświadczony gracz PGE Projektu Warszawa w trakcie swojej kariery w reprezentacji wywalczył chociażby mistrzostwo świata w 2014 roku, czy wicemistrzostwo (2022 rok). Do tego doszły również medale mistrzostw Europy czy też Ligi Narodów (w 2019 roku w turnieju finałowym był nawet kapitanem).

Mimo wielkiej kariery i ogromnych sukcesów ujawnił on, że nie jest do końca spełniony. W trakcie podkastu "W cieniu sportu" został zapytany, czy uważa, że wykorzystał swój siatkarski potencjał w całości. Odpowiedź mogła wielu zdziwić. Jak przyznał - nie. Po chwili zdradził, czego dokładnie mu brakuje.

- Igrzysk olimpijskich na pewno, jakiegoś medalu, ale przede wszystkim mi osobiście, co jest we mnie brakuje mi więcej grania w reprezentacji - rozpoczął.

Karol Kłos stanowczo ws. kariery w kadrze. "Chciałbym więcej"

Co więcej, przekazał, że z perspektywy czasu chciałby grać więcej w "Biało-Czerwonych" barwach, a także być nieco jaśniejszą postacią drużyny. Zawodnik uzupełnia, że zwyczajnie nie czuje, by zrobił wszystko, co chciał zrobić w trakcie swojej siatkarskiej kariery.

Czuje w sobie taki niedosyt, że chciałbym więcej grać, stanowić o sile tej reprezentacji. Może nauczyć się czegoś więcej, być lepiej przygotowanym fizycznie, może mieć mniejsze problemy dzięki temu z kolanami. Czuje, że nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić w siatkarskim życiu

Aktualnie Karol Kłos jest siatkarzem PGE Projektu Warszawa, a w minionej kampanii PlusLigi wspólnie z drużyną wywalczył brązowy medal.

Karol Kłos (pierwszy z lewej), obok Norbert Huber, Marcin Janusz i Mateusz Bieniek MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Karol Kłos i Jakub Popiwczak volleyballworld.com materiały prasowe

Jakub Kochanowski i Karol Kłos ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News



