Grał u Grbicia, teraz szczerze wyznanie ws. gry w kadrze. Stanowczy komunikat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W 2024 roku ostatni raz w narodowych barwach mogliśmy oglądać Karola Kłosa. Środkowy PGE Projektu Warszawa przez lata był ważną częścią reprezentacji i zawsze był gotowy wspomóc drużynę. Mimo wielu sukcesów zdradził, że nie do końca jest zadowolony ze swojej przygody w kadrze. W trakcie rozmowy w podkaście "W cieniu sportu" zdradził, czego brakuje mu, by czuć się spełnionym.

Karol Kłos (numer 7) w barwach reprezentacji Polski
Karol Kłos (numer 7) w barwach reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Z każdym rokiem kadra Nikoli Grbicia przechodzi mniejszą, bądź większą rewolucję. W tym roku w drużynie nie ma Bartosza Kurka, który nie czuł się w pełni sił, by grać w narodowych barwach. Przed rokiem natomiast Serb nie powołał z różnych przyczyn aż pięciu wicemistrzów olimpijskich.

W 2024 roku natomiast "pas" powiedział jeden z najlepszych polskich środkowych w ostatnich latach - Karol Kłos. Doświadczony gracz PGE Projektu Warszawa w trakcie swojej kariery w reprezentacji wywalczył chociażby mistrzostwo świata w 2014 roku, czy wicemistrzostwo (2022 rok). Do tego doszły również medale mistrzostw Europy czy też Ligi Narodów (w 2019 roku w turnieju finałowym był nawet kapitanem).

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Mimo wielkiej kariery i ogromnych sukcesów ujawnił on, że nie jest do końca spełniony. W trakcie podkastu "W cieniu sportu" został zapytany, czy uważa, że wykorzystał swój siatkarski potencjał w całości. Odpowiedź mogła wielu zdziwić. Jak przyznał - nie. Po chwili zdradził, czego dokładnie mu brakuje.

- Igrzysk olimpijskich na pewno, jakiegoś medalu, ale przede wszystkim mi osobiście, co jest we mnie brakuje mi więcej grania w reprezentacji - rozpoczął.

Karol Kłos stanowczo ws. kariery w kadrze. "Chciałbym więcej"

Co więcej, przekazał, że z perspektywy czasu chciałby grać więcej w "Biało-Czerwonych" barwach, a także być nieco jaśniejszą postacią drużyny. Zawodnik uzupełnia, że zwyczajnie nie czuje, by zrobił wszystko, co chciał zrobić w trakcie swojej siatkarskiej kariery.

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Czuje w sobie taki niedosyt, że chciałbym więcej grać, stanowić o sile tej reprezentacji. Może nauczyć się czegoś więcej, być lepiej przygotowanym fizycznie, może mieć mniejsze problemy dzięki temu z kolanami. Czuje, że nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić w siatkarskim życiu
dodał.

Aktualnie Karol Kłos jest siatkarzem PGE Projektu Warszawa, a w minionej kampanii PlusLigi wspólnie z drużyną wywalczył brązowy medal.

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Karol Kłos (pierwszy z lewej), obok Norbert Huber, Marcin Janusz i Mateusz Bieniek
Karol Kłos (pierwszy z lewej), obok Norbert Huber, Marcin Janusz i Mateusz BieniekMARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Karol Kłos i Jakub Popiwczak
Karol Kłos i Jakub Popiwczakvolleyballworld.commateriały prasowe
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