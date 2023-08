Gospodynie były za silne. Polskie siatkarki wciąż mają szansę na medal

Chinki w drodze do półfinału wygrały trzy spotkania, w których straciły tylko jednego seta. W ćwierćfinale łatwo poradziły sobie z Czeszkami (3:0). Najlepiej punktującą zawodniczką tej drużyny jest Mengije Wu, która do tej pory zdobyła 39 punktów.

Chinki zablokowały Polki

Polki próbowały odrobić straty i nawet jak miały okazję do kontry, to gospodynie potrafiły się wybronić lub je zablokować. Kiedy Chinki wygrywały już pięcioma punktami, trener Jacek Pasiński dokonał pierwszych zmian. I to też nie pomogło. Szkoleniowiec wziął czas, dużo gestykulował i udzielał rad, ale strata była za duża, by ją zniwelować.