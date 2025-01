Gorzkie słowa wicemistrza olimpijskiego. Ma dosyć, jasny apel tuż po meczu

W barwach gospodarzy po raz kolejny z dobrej strony zaprezentował się Łukasz Kaczmarek . Reprezentacyjny atakujący zamieniał na punkt prawie co drugą wystawioną piłkę i zainkasował dla swojego zespołu czternaście "oczek". Po ostatniej piłce uśmiech nie schodził z jego twarzy, choć niewiele brakowało, a celebracja Jastrzębian nie byłaby możliwa ze względu na kontrowersję sędziowską . O co dokładnie chodzi? W końcówce czwartej partii arbiter odgwizdał podwójne odbicie Jakuba Popiwczaka . Wybuchło delikatne zamieszanie, które podsumowała... wideoweryfikacja.

Zamieszanie w końcówce meczu Jastrzębskiego Węgla. Łukasz Kaczmarek apeluje

"Ja czuję się rozczarowany decyzją sędziego. Kuba Popiwczak świetnie obronił piłkę - to po pierwsze. Po drugie nie ma czegoś takiego, jak sprawdzanie wideoweryfikacją podwójnego odbicia w obronie" - przekazał wicemistrz olimpijski w rozmowie z "siatka.org". "Apeluję do sędziów, żeby wstrzymali się z gwizdkiem, w razie potrzeby zawsze można sprawdzić. To są piękne wymiany, piękne obrony i coś, co kibice chcą oglądać, a trzeba oddać, że długich akcji w meczu z Norwidem nie brakowało" - dodał od razu, zwracając przy okazji uwagę na to, iż coś takiego dzieje się nie pierwszy raz.