Nikola Grbić nie mógł tego tak zostawić. Dosadne słowa przed igrzyskami olimpijskimi

Serb w rozmowie z "Polsat Sport" przyznał, że choć cieszy się z rezultatów swoich podopiecznych, to jednak zdaje sobie sprawę, że nie było dużo czasu na odpoczynek pomiędzy turniejami. "Kontuzje to jest to, co mnie teraz bardzo martwi. Mieliśmy pięć miesięcy i wszyscy byli naprawdę bardzo wyczerpani zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ja miałem podobnie, czułem się jak zombie. A siatkarze musieli jeszcze wrócić do klubów, ćwiczyć po dwa razy dziennie aż do meczu, każdego dnia i tak dalej i tak dalej (...) Leon ma problem z kolanem. Inni gracze mają drobne kontuzje. Mam tylko nadzieję, że to wszystko nie będzie aż tak ciężkie i niebezpieczne" - mówił selekcjoner.