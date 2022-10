Gorący mecz na biegunie zimna. Wygrali pierwszy raz w lidze

To nie koniec nieszczęść gości. Na początku drugiego seta, po jednym z ataków kolano uciekło najskuteczniejszemu do tej pory w zespole Trefla, Piotrowi Orczykowi. Wyglądało to niestety na poważną kontuzję. Pierwsze doniesienia mówią na szczęście, o nienaruszeniu więzadeł krzyżowych, oby wszystko skończyło się dobrze. Goście mogli się załamać, ale zareagowali pozytywnie, konkretnie asem serwisowym Franchiego, zdobyli cztery kolejne punkty i objęli prowadzenie 9:5. Orczyka godnie zastąpił Mikołaj Sawicki, który prawie nie mylił się w ataku, w dodatku skutecznie blokował - było 14:20 dla gości, którzy z łatwością dowieźli prowadzenie do końca seta o był remis 1:1.