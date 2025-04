Gorąco po meczu siatkarzy, zaczęło się od Winiarskiego. A teraz taka "szpila"

Turniej finałowy TAURON Pucharu Polski rozpoczął się od sobotniego meczu JSW Jastrzębskiego Węgla, który pewnie (3:0) pokonał Bogdankę LUK Lublin. Później o przepustkę do finału powalczyły zespoły PGE Projektu Warszawa oraz Aluron CMC Warty Zawiercie. Górą byli podopieczni Michała Winiarskieg o, o którym głośno zrobiło się jeszcze przed potyczką ze stołecznym klubem.

"Turniej finałowy charakteryzuje się tym, że nie ma gospodarza. Większość drużyn jest stawiana w takich samych warunkach jak inne. Dla mnie troszeczkę krzywdzące jest to, że mój zespół, ale także dwa inne, miał okazję tylko raz trenować w hali. Uważam, że w tej kwestii jest pewna niesprawiedliwość i zasady nie są takie same dla wszystkich. Zasady fair play zostały naruszone " - grzmiał.

Były siatkarz wyznał, że Warta o czwartkowym treningu swoich rywali dowiedziała się z mediów społecznościowych, a on sam myślał, że to jakiś żart. Dodał, że gdyby wiedział o takiej możliwości, sam by skorzystał i wcześniej zorganizował zajęcia swoim podopiecznym.