Godziwe Święta w Rodzinie Siatkarskiej

Jak spędzę Święta Bożego Narodzenia? Czy ten czas będzie dobrym i spokojnym? Większość z Nas dookoła zadaje sobie dzisiaj to pytanie. Do Fundacji Polska Siatkówka zwraca się coraz więcej osób z Siatkarskiej Rodziny - osób w potrzebie, które straciły najbliższych, bądź straciły źródło utrzymania i nagle znalazły się w bardzo złej sytuacji finansowej, Pamiętajmy - nasi seniorzy szczególnie teraz wymagają troski i opieki.

Okoliczności spowodowane pandemią sprawiają, że liczba osób wymagających wsparcia jest naprawdę duża. Dlatego w tym tak trudnym dla Nas wszystkich roku organizujemy akcję, która pomoże godziwie i prawdziwe spędzić Święta Bożego Narodzenia.

W tym cudownym świątecznym okresie, potrawy nabierają szczególnego znaczenia. Nie tylko są wyrazem tradycji i naszych zwyczajów, ale mają też wymiar symboliczny, a zapełniony stół wigilijny to ważny znak wyjątkowości tego czasu, pełnego ciepłej, rodzinnej atmosfery. Dlatego zwracamy się do Was i Waszych wielkich serc Rodzino Polskiej Siatkówki z prośbą o wsparcie najbardziej potrzebujących!!!!!! Liczy się każda złotówka!!!!!

Uruchomiliśmy subkonto w fundacji, na które przez najbliższe dwa tygodnie będzie można wpłacać darowizny z tytułem ,,Godziwe Święta"NR KONTA: Bank Millennium 56 1160 2202 0000 0002 6403 7773

Jednocześnie podkreślamy, że fundacja nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat, a wszystkie zgromadzone środki przekaże wszystkim potrzebującym.

O wynikach zbiórki poinformujemy jeszcze przed Świętami.

Wszystkim darczyńcom z góry bardzo dziękujemy za okazanie empatii, solidarności i wielkiego siatkarskiego serca.

Fundacja Polska Siatkówka