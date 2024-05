To już dzisiaj może napisać się wielka historia za sprawą siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, którzy są na kursie by podtrzymać dominację polskich zespołów w Lidze Mistrzów. W rozegranym w Antalyi finale (godz. 16) świeżo upieczony mistrz Polski zmierzy się z Itasem Trentino. Na temat tego spotkania wypowiedział się trzykrotny triumfator Champions League, a zarazem gwiazdor naszej kadry Aleksander Śliwka, siadając do jednego stołu z grupą dziennikarzy, w tym wysłannikami Interii do Spały.