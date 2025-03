Głośno wokół Zbigniewa Bartmana, padają mocne słowa. "Spuszczenie bomby atomowej"

Zbigniew Bartman został niedawno koordynatorem sportowym ŁKS-u Commercecon Łódź, co wywołało duże poruszenie w środowisku. Teraz były reprezentant Polski "awansował" na stanowisko trenera i, jak można było się spodziewać, ta decyzja jest szeroko komentowana. Swoje trzy grosze do dyskusji dorzucił ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk, który wprost ocenił, że zastąpienie doświadczonego Alessandro Chiappiniego Bartmanem jest "spuszczeniem bomby atomowej na zespół". A to nie wszystko.