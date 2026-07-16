Głośno o Polaku w Ukrainie. Największe sukcesy od lat. W federacji pracują trzy osoby

Natalia Kapustka, Interia Sport: Chciałabym zacząć od początku. W 2025 roku objął pan reprezentację Ukrainy kobiet. Jak doszło do tej współpracy i co przekonało pana do podjęcia tego wyzwania?

Jakub Głuszak: To był dość niespodziewany telefon. Skontaktował się ze mną prezes Ukraińskiej Federacji, Mychajło Melnyk, i zapytał, czy byłbym zainteresowany objęciem żeńskiej reprezentacji Ukrainy. Federacja była wtedy w trakcie zmian, jeśli chodzi o struktury kadry. Przekonała mnie przede wszystkim sportowa perspektywa. Reprezentacja miała zagrać w mistrzostwach świata w Tajlandii, wystąpić w Złotej Lidze Europejskiej, a celem było jej wygranie. Tak ambitne założenia miały duży wpływ na moją decyzję. Byłem też świeżo po dwóch latach pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski U-21 i U-22, więc uznałem, że to dobry moment, aby spróbować swoich sił w pracy z seniorską kadrą. Tak naprawdę w ciągu godziny ustaliliśmy warunki współpracy i tak zaczęła się ta przygoda, która trwa do dziś.

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Jaką miał pan wtedy wizję tej reprezentacji?

- Podobnie jak większość reprezentacji narodowych, staramy się budować zespół w oparciu o połączenie doświadczenia z młodością. Mamy zawodniczki, które od wielu lat występują w silnych ligach zagranicznych - we Francji, Turcji, Grecji czy Kazachstanie - i to one stanowią trzon drużyny. Jednocześnie bardzo dokładnie przyglądaliśmy się młodszym siatkarkom, zwłaszcza tym z reprezentacji U-21. Kilka z nich dołączyło do seniorskiej kadry i już drugi rok pracują z nami. W tym sezonie powołaliśmy też kolejne młode zawodniczki. To jest proces i inwestycja w przyszłość reprezentacji Ukrainy. Chcemy, żeby te dziewczyny już teraz trenowały z seniorkami, poznawały atmosferę dużych turniejów i oswajały się z tym poziomem rywalizacji. Cieszy mnie również, że w nadchodzącym sezonie spora grupa naszych zawodniczek będzie występowała w Tauron Lidze. To pokazuje, że zostały dostrzeżone i mają możliwość dalszego rozwoju w mocnych rozgrywkach.

Za panem debiutancki sezon w Lidze Narodów jako selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Jak podsumowałby pan te rozgrywki?

- To długa historia, bo dla całej naszej grupy - zarówno sztabu, jak i zawodniczek - było to zupełnie nowe doświadczenie. W trakcie tych pięciu tygodni sami uczyliśmy się funkcjonowania w takim turnieju. Rozegranie 12 meczów w tak krótkim czasie to naprawdę ogromne wyzwanie. Dodatkowo nasz terminarz wyglądał tak, że najczęściej graliśmy trzy dni z rzędu, później mieliśmy dzień przerwy i jeszcze jedno spotkanie. To wymagało bardzo dobrej organizacji pod względem treningu, regeneracji i przygotowania taktycznego. Do tego dochodziły dalekie podróże i zmiany stref czasowych - można powiedzieć, że w ciągu tych pięciu tygodni przemierzyliśmy świat od zachodu do wschodu.

To było bardzo wymagające psychicznie, fizycznie i mentalnie, ale jednocześnie niezwykle cenne doświadczenie. Możliwość rywalizacji z najlepszymi reprezentacjami świata, poznania organizacji Ligi Narodów i całej otoczki tych rozgrywek była czymś wyjątkowym dla całej naszej grupy. Oczywiście pod względem wyników nie wszystko ułożyło się tak, jak byśmy chcieli. Od początku naszym głównym celem było jednak utrzymanie w Lidze Narodów, bo doskonale wiemy, jak trudno ponownie wywalczyć do niej awans. Walczyliśmy o to do ostatniego dnia turnieju

- Dziewięć porażek nie było łatwych ani dla zawodniczek, ani dla sztabu. Trzeba było cały czas podtrzymywać motywację i wiarę, żeby nikt się nie poddał. Sam również włożyłem w to bardzo dużo energii. Dlatego po ostatnim, wygranym meczu, który zapewnił nam utrzymanie, poczuliśmy przede wszystkim ogromną ulgę. Wszystkie wcześniejsze trudności zeszły na dalszy plan, a największą satysfakcję dało nam to, że zrealizowaliśmy najważniejszy cel.

Jednym z meczów podczas Ligi Narodów było spotkanie z reprezentacją Polski. Jak podchodził pan do tego starcia?

- W trakcie meczu w ogóle o tym nie myślałem. Byłem skupiony wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej poprowadzić swoją drużynę i pomóc jej osiągnąć dobry wynik. Oczywiście jako Polak kibicuję reprezentacji Polski, ale to zostaje poza boiskiem. W czasie meczu liczyła się tylko moja drużyna. Cieszę się, że w tym spotkaniu pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Naprawdę niewiele zabrakło, żeby doprowadzić do tie-breaka, a piąty set zawsze jest pewnego rodzaju loterią, więc trudno powiedzieć, jak mogłyby się potoczyć jego losy. Najważniejsze jest jednak to, że zespół zaprezentował się bardzo dobrze pod względem organizacji gry, przygotowania fizycznego i mentalnego. Mnie z kolei było łatwiej przygotować się taktycznie do tego meczu, bo bardzo dobrze znam reprezentantki Polski - zarówno z Tauron Ligi, jak i z obserwacji kadry narodowej. Mimo porażki odczuwam przede wszystkim dumę z tego, że mogliśmy rywalizować z reprezentacją Polski i pokazać się z naprawdę dobrej strony.

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W ostatnim czasie w ukraińskich mediach pojawiło się sporo pozytywnych opinii na temat pańskiej pracy. Takie komentarze i głosy uznania docierają do pana?

Na pewno bardzo mnie to cieszy. W trakcie rozgrywek Ligi Narodów pojawiało się też sporo krytyki pod adresem całego zespołu. Moim zdaniem nie zawsze była ona sprawiedliwa, bo przecież wszyscy uczyliśmy się funkcjonowania na tym poziomie. Tym bardziej cieszy mnie, że teraz pojawiają się pozytywne opinie dotyczące zarówno drużyny, jak i pracy całego sztabu szkoleniowego

- Oczywiście docierają do mnie takie informacje. Jednocześnie staramy się nie skupiać na komentarzach. Najważniejsze jest dla nas to, żeby zespół cały czas się rozwijał, robił kolejne kroki do przodu i jak najczęściej wykorzystywał swój potencjał. To jest priorytet zarówno dla mnie, jak i dla całego sztabu, który każdego dnia bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby ta grupa funkcjonowała coraz lepiej i stawała się coraz mocniejsza.

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Jak od kulis wygląda funkcjonowanie reprezentacji Ukrainy. Z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?

- Jeśli chodzi o organizację, to na pewno ukraińska federacja nie dysponuje takimi możliwościami jak choćby Polski Związek Piłki Siatkowej. W federacji pracują zaledwie trzy osoby, które odpowiadają za funkcjonowanie całej siatkówki w kraju - wszystkich reprezentacji młodzieżowych oraz seniorskich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To naprawdę ogrom pracy. Ze względu na sytuację w Ukrainie nie możemy przygotowywać się na miejscu. W ubiegłym roku naszą bazą była Polska. Tutaj trenowaliśmy przed mistrzostwami świata i meczami Złotej Ligi Europejskiej, a jeden z turniejów tych rozgrywek również rozegraliśmy w Polsce. W tym roku federacja nawiązała współpracę z rumuńskim miastem Blaj, gdzie mamy bardzo dobre warunki do przygotowań. Do dyspozycji jest nowoczesna hala z nawierzchnią taraflex, siłownia, strefa odnowy biologicznej, dwa boiska treningowe oraz specjalistyczny sprzęt pomagający w treningu przyjęcia i obrony. Mamy też bardzo dobrą bazę noclegową, więc pod tym względem naprawdę nie możemy narzekać. Również organizacja wyjazdów na turnieje Ligi Narodów stała na wysokim poziomie. Podróżowaliśmy dobrymi liniami lotniczymi i nie mieliśmy większych problemów logistycznych.

Największym wyzwaniem pozostają kwestie wizowe. Zawodniczki potrzebują wiz do wielu krajów, a dodatkowo obowiązują limity pobytu, dlatego przed każdym wyjazdem musimy wszystko bardzo dokładnie planować. Na szczęście do tej pory nie mieliśmy z tym większych problemów. Wiemy jednak, że przed przygotowaniami do mistrzostw Europy kilka zawodniczek dołączy do zgrupowania nieco później właśnie z powodu formalności wizowych. Mam nadzieję, że wszystko uda się załatwić i na mistrzostwa pojedziemy już w komplecie

Coraz częściej mówi się o możliwym powrocie rosyjskich reprezentacji do międzynarodowej rywalizacji. Czy ten temat pojawia się również w waszej drużynie?

- Takich informacji nie da się po prostu zignorować. Oczywiście docierają one do nas za pośrednictwem mediów i rozmawialiśmy o tym również wewnątrz zespołu. Wszyscy doskonale wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się dziś Ukraina, dlatego jest to dla nas bardzo trudny temat. Jeśli rzeczywiście Rosja wróci do międzynarodowych rozgrywek, będzie to bardzo skomplikowana sytuacja. Osobiście nie wyobrażam sobie, aby reprezentacja Ukrainy miała zagrać przeciwko Rosji. Mówię to przede wszystkim z powodów humanitarnych. To bardzo kontrowersyjna decyzja i myślę, że nikt w naszej drużynie nie jest z niej zadowolony. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, dlatego nie czuję potrzeby szerzej tego komentować. Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne.

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Ma pan za sobą pracę w Polsce, na Węgrzech, a teraz w Ukrainie. Czy któryś z tych etapów był dla pana największą lekcją życiową, jeśli chodzi o trenerstwo?

- Każdy etap mojej kariery coś po sobie zostawił i był kolejnym doświadczeniem. Myślę jednak, że takim przełomowym momentem, który pozwolił mi na nowo uwierzyć w to, że mogę dobrze wykonywać swoją pracę, był trzyletni okres na Węgrzech. Zdecydowałem się wtedy na pracę w klubie, który od podstaw chciał odbudować swoje struktury i swoją pozycję na węgierskiej mapie siatkówki. Bardzo zależało im na zatrudnieniu trenera, który ma już doświadczenie i wie, jak powinna wyglądać organizacja całego procesu. Był to czas bardzo intensywnej pracy i dużych zmian w funkcjonowaniu klubu. Mam z tego okresu bardzo dobre wspomnienia. Do dziś utrzymuję kontakt z ludźmi z tego klubu z Budapesztu. Kiedy odnoszą sukcesy czy zdobywają trofea, zawsze wymieniamy kilka słów z prezesem. On często podkreśla, że ten rozwój rozpoczął się właśnie od naszej współpracy i jest wdzięczny za to, że pomogłem im zrozumieć, w jakim kierunku powinni podążać. To dla mnie bardzo miłe i pokazuje, że ta praca miała tam realny wpływ.

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Kilka lat temu mówił pan, że podczas studiów nie wyobrażał sobie pan, że zostanie trenerem, bo wydawało się panu, że ma pan za mało cierpliwości. Patrząc z perspektywy czasu, chyba trochę się to zmieniło?

- Myślę, że współpraca z kobietami przez te wszystkie lata cały czas testuje moją cierpliwość. Są momenty, kiedy rzeczywiście jej trochę brakuje, ale tak, zgadza się - trochę się to zmieniło. Myślę, że przez lata pracy i zdobywane doświadczenie nauczyłem się lepiej rozumieć, jak funkcjonuje kobieca drużyna, jak z nią pracować i jak rozmawiać z zawodniczkami. Pod tym względem czuję, że bardzo się rozwinąłem, ale cały czas jest jeszcze przestrzeń, żeby być lepszym.

A praca z żeńskimi zespołami była od początku świadomym wyborem, czy po prostu tak potoczyła się pana kariera?

- Tak się po prostu potoczyło. Wszystko zaczynało się od siatkówki męskiej w Gorzowie Wielkopolskim, skąd pochodzę, ale z czasem zaczęły pojawiać się propozycje pracy z żeńskimi drużynami, a później także z reprezentacją Polski kobiet. W pewnym momencie po prostu zostałem w tej siatkówce kobiecej i dobrze się tutaj czuję. Na ten moment nie mam planów, żeby zmieniać kierunek i przechodzić do siatkówki męskiej. Bardzo cenię sobie pracę z kobietami i to, jak dużo wysiłku wkładają w to, żeby cały czas się rozwijać. Oczywiście ta współpraca nie zawsze jest łatwa, ale myślę, że dzięki komunikacji i dobrej rozmowie można rozwiązać wiele rzeczy. Najważniejsze, żeby wszystko opierało się na normalnych, ludzkich zasadach.

W ostatnim czasie potwierdzono informacje, że czeka pana nową rolę, czyli objęcie stanowiska trenera ITA TOOLS Stali Mielec. Czy długo zastanawiał się pan nad tym wyborem?

- Po tym, jak przestałem pracować w Radomiu w grudniu zeszłego roku, przez dłuższy czas nie pojawiały się konkretne propozycje pracy - ani w lidze polskiej, ani zagranicznej. Wszystko przyspieszyło w kwietniu, kiedy zaczęły spływać pierwsze oferty. Obecnie mieszkam w Kielcach, a Mielec jest stosunkowo blisko. Jestem też mocno związany z dziećmi, dlatego zależało mi, żeby mieć możliwość bycia jak najbliżej nich. Ta propozycja była bardzo ciekawa. Z prezesem znamy się od wielu lat - spotykaliśmy się przy okazji meczów ligowych czy turniejów przedsezonowych, więc mieliśmy już wcześniej kontakt. Sam ośrodek w Mielcu jest na bardzo wysokim poziomie. Widać, że klub jest dobrze zorganizowany, a prezesowi bardzo zależy na jego rozwoju. Zresztą wyniki drużyny pokazują, że z roku na rok ten kierunek jest coraz lepszy. Myślę, że wszystkie te elementy przekonały mnie, żeby podjąć się tego zadania i poprowadzić ten zespół.

Jakub Głuszak HENRIK EBERLUND AFP

Jakub Głuszak Marcin Golba AFP

Siatkarki reprezentacji Ukrainy ANUSAK LAOWILAS AFP



