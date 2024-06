Nasza rodaczka ma na swoim koncie mnóstwo osiągnięć. Polkę od razu zauważyły czołowe kluby świata. Do Italii trafiła w wieku zaledwie 21 lat. We Włoszech w pewnym momencie siała prawdziwe spustoszenie. Wystarczy spojrzeć tylko na liczby. Mało która zawodniczka może pochwalić się przekroczeniem bariery dwóch tysięcy punktów w tak silnie obsadzonej lidze, jaką do dziś jest Serie A. W reprezentacji nie było wcale gorzej. Dwa złote medale mistrzostw Europy nie wzięły się przecież znikąd. Co tu dużo pisać, Małgorzata Glinka-Mogentale w pewnym momencie po prostu znajdowała się w ścisłym gronie czołowych siatkarek świata. Reklama

Małgorzata Glinka-Mogentale skończyła karierę jako mistrzyni

Kariera każdego sportowca prędzej czy później musi dobiec kiedyś końca. Na ostatnie sezony profesjonalnego grania zawodniczka z Warszawy wróciła do ojczyzny. Do podpisania kontraktu w Polsce przekonał ją Chemik Police. Na Pomorzu Zachodnim Małgorzata Glinka-Mogentale kontynuowała dobrą passę. Wydatnie pomogła klubowym koleżankom w wywalczeniu dwóch mistrzostw kraju. Po tytule w sezonie 2014/15 45-latka podjęła ważną decyzję i zdecydowała się na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu.



"Całe wakacje zastanawiałam się, co będzie lepsze dla mnie, mojej rodziny i klubu. Zdecydowałam w końcu, że sobie trochę odpocznę, a życie pokaże, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Cały czas jestem przecież w tym środowisku i z nikim się nie żegnam" - mówiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową w sierpniu 2015. Te słowa zabrzmiały tajemniczo i dawały jej furtkę na ewentualny powrót. Do zmiany zdania ostatecznie nie doszło.

Odejście ze sportu nie było łatwe. Glinka musiała to przetrawić

Dla większości kibiców przejście na sportową emeryturę pewnie wydaje się czymś przyjemnym. W końcu nie trzeba już wykonywać codziennych obowiązków. Prawda jest jednak zgoła inna. Małgorzata Glinka-Mogentale zwróciła na to uwagę w najnowszym podcaście Łukasza Kadziewicza, dostępnym w Przeglądzie Sportowym. Gdy opowiadała o dniu, w którym zrezygnowała z dalszego uprawiania sportu, momentalnie zaszkliły jej się oczy. Reklama

Klęknęłam psychicznie. W ogóle nie widziałam sensu po prostu w niczym. Niby byłam przygotowana na zakończenie kariery ale to się nie da tak zakończyć, jeżeli jesteś sportowcem, takim z krwi i kości. Że oddajesz całe serducho na boisku, że wszystko jest dla tej siatkówki, rodzina, czas, znajomi. Że na pierwszym miejscu jest ta siatkówka. I tak u mnie było. Czuje się wtedy jak w żałobie. Ja w ogóle byłam przerażona. Jak wychodziłam na ulicę, to aż mi się kręciło w głowie z tego wszystkiego ~ przekazała

Ze słów 45-latki jasno wynika, że najtrudniejsze do przetrawienia były pierwsze tygodnie po rezygnacji z zawodowego uprawiania ukochanej dyscypliny. Z podobnymi wyzwaniami boryka się pewnie mnóstwo innych sportowców, którzy szukają pomysłów na to, co konkretnie robić w kolejnych latach życia. Małgorzata Glinka-Mogentale obecnie spełnia się między innymi jako mama. Ponadto prowadzi dobrze prosperującą akademię siatkówki.

