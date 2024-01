Na efekty nie trzeba było czekać - Casalmaggiore osunęło się na przedostatnie miejsce w lidze. Do tego nie udał się powrót do europejskich pucharów. Już w pierwszej rundzie Pucharu Challenge drużyna odpadła po rywalizacji z Igor Gorgonzola Novara. Pracę stracił Marco Musso , trener drużyny. Choć od jego zwolnienia minęły dwa tygodnie, klub wciąż nie zatrudnił jego następcy .

Malwina Smarzek krytykowana we Włoszech. A przecież wciąż jest w czołówce ligi

Reprezentantka Polski wróciła do Włoch po dwóch latach przerwy . Poprzednio grała w drużynach z Bergamo i Novary, z tą drugą zdobyła srebrny medal Serie A. Później wybrała grę w Lokomotiwie Kaliningrad, skąd po agresji Rosji na Ukrainę przeniosła się do Developresu Rzeszów. W poprzednim sezonie występowała w lidze brazylijskiej, w Osasco Sao Cristovao/Saude. Z powodu urazów 27-letnia atakująca wypadła z kolei z reprezentacji Polski.

Trudna sytuacja Casalmaggiore. Daleko do gry w fazie play-off

Casalmaggiore, które przed rokiem awansowało do fazy play-off, w tym sezonie może czekać walka o utrzymanie. Strata do ósmego miejsca, które otwiera szansę do gry w fazie play-off, to już dziewięć punktów. Do końca fazy zasadniczej pozostało 12 meczów.