Gigantyczne pieniądze dla trenera. To będzie rekord polskiej ligi

Po fatalnym poprzednim sezonie, konfliktach wewnętrznych, zmianie szkoleniowca w trakcie rozgrywek i brakiem awansu do play off, w tym jest trochę lepiej. Działacze zapewniają, że udało się spłacić zobowiązania i zapewnić pokaźny budżet na kolejny sezon.

Sportowo jest też trochę lepiej, bo jest szansa, że Skra znajdzie się w play off. Osiem kolejek przed końcem rundy zasadniczej jest właśnie na ósmym miejscu. Do siódmego AZS Olsztyn traci dwa punkty, ale dziesiąta Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma tylko trzy mniej, a jest silniejsza kadrowo i ma zaległe spotkanie.

Niedawno informowaliśmy, że budżet Skry w przyszłym sezonie ma wynieść nawet 16 mln zł plus 2 mln zł na nagrody. Z takimi pieniędzmi można myśleć o zbudowaniu zespołu , który będzie walczył o medale. Negocjacje z zawodnikami już trwają - m. in. z reprezentacyjnym rozgrywającym Grzegorzem Łomaczem . Skra chce zatrudnić nowego szkoleniowca.

Dwuletni kontrakt dla Cretu

Włoch prowadził już Skrę w latach 2017-2019. Wygrał mistrzostwo Polski i dwa razy Superpuchar, zagrał w finale Pucharu Polski i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Drugi sezon był mniej udany, bo w lidze Skra była dopiero szósta. Piazza prowadzi obecnie reprezentację Holandii i włoski Power Volley Medialon. By został trenerem Skry, bełchatowski klub musiał by go wykupić i zapłacić 100 tys. euro. Do tego zarobki na poziomie 100-130 tys. euro za sezon.