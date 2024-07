Gigantyczna awantura po meczu. Uderza w polskiego sędziego

Rywalizacja w grupie C turnieju olimpijskiego od początku obfituje w emocje. Niespodziankę już w pierwszym meczu sprawili Niemcy, pokonując Japonię. Później drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego sprawiła kłopoty Amerykanom, przegrywając dopiero po tie-breaku.

Gorąco pod siatką zrobiło się po jednej z akcji zakończonej challenge’em. Sędziowie uznali, że piłka po ataku Argentyńczyka nie dotknęła japońskiego bloku. Siatkarze i trenerzy z Ameryki Południowej, widząc powtórkę, byli zdecydowanie odmiennego zdania, głośno wyrażając swoje pretensje. Prowadzący spotkanie polski sędzia Wojciech Maroszek najpierw pokazał żółty kartonik Facundo Conte, a po chwili wyciągnął czerwoną kartkę . To oznaczało punkt dla Japonii, która odwróciła losy seta i wygrała.

Facundo Conte narzeka na decyzje polskiego sędziego. "Nie wolno nam"

Do sytuacji odniósł się Conte , który zamieścił wpis na ten temat w relacji na Instagramie. Opatrzył komentarzem wideo z powtórką zagrania, które sędziowie rozstrzygnęli na niekorzyść Argentyny. I uderzył w decyzje polskiego arbitra, który ukarał protestującą drużynę kartkami.

"Dostaliśmy żółtą i czerwoną kartkę za to, że wkurzyliśmy się o tę akcję. Pracowaliśmy trzy lata, by grać na tym turnieju, i nie wolno nam okazywać emocji, kiedy jesteśmy wykorzystywani według planu. Po prostu mamy to przełknąć i kontynuować show" - napisał Conte.