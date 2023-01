Galatasaray i sędziowie nie tacy straszni. Skra blisko ćwierćfinału

Na papierze to polski zespół ma lepszych zawodników - Karol Kłos, Mateusz Bieniek i Grzegorz Łomacz to aktualni wicemistrzowie świata. W reprezentacji Serbii gra Aleksandar Atanasijević. W kadrze Galatasaray są tylko dwaj siatkarze, który wystąpili na ostatnich mistrzostwach świata -Turek Baturalp Burak Gungor i Irańczyk Morteza Sharifi. Do tego silnym punktem miał być Australijczyk Thomas Edgar.