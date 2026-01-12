Partner merytoryczny: Eleven Sports

Yacine Louati poprzedni sezon spędził we włoskim Allianz Milano, a po zakończeniu rozgrywek zdecydował się na powrót do Polski. Francuski siatkarz miał w ostatni weekend dogodną okazję na to, by ten powrót przypieczętować wywalczeniem trofeum, jednak jego Asseco Resovia Rzeszów w finale TAURON Pucharu Polski uległa Bogdance LUK Lublin. Dwukrotny mistrz olimpijski nie krył swojego rozczarowania. "Jestem teraz bardzo zły" - wyznał w rozmowie z plusliga.pl. A to nie wszystko.

Grupa siatkarzy w czerwonych strojach świętująca punkt podczas meczu, zawodnik z numerem 19 ma szeroko rozłożone ramiona i wykrzykuje coś z radości, siatka w tle oddziela drużyny
Yacine Louati (z numerem 19) w barwach reprezentacji FrancjiCROSNIER JULIENAFP

Yacine Louati, który z reprezentacją Francji dwukrotnie sięgał po złoto olimpijskie, kilkukrotnie próbował swoich sił w PlusLidze. Francuski przyjmujący pierwszy epizod w Polsce zaliczył w sezonie 2020/2021, gdy występował w Jastrzębskim Węglu, sięgając w debiutanckim sezonie po mistrzostwo kraju. Później przeniósł się na dwa lata do tureckiego Fenerbahce Stambuł, po czym na sezon podpisał kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Barwy klubu z Podkarpacia reprezentuje także w bieżącej kampanii, postanowił bowiem wrócić do Polski po roku spędzonym we włoskim Allianz Milano.

Mało brakowało, a 33-latek powrót do kraju nad Wisłą okrasiłby wywalczeniem trofeum - podopieczni Massimo Bottiego awansowali bowiem do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski, a gdy w półfinale rozbili w trzech setach PGE Projekt Warszawa, wydawało się, że w decydującej potyczce mogą powalczyć o trofeum.

    Tak się jednak nie stało, Resovia w finale została ograna przez Bogdankę LUK Lublin, w żadnym z setów nie zdobywając więcej niż 20 punktów. Po tym meczu Louati w rozmowie z plusliga.pl nie krył rozczarowania.

    "To był nasz zły dzień. Nie graliśmy dobrze. Nie wiem, czy to była kwestia presji, czy czegoś innego. Przede wszystkim jest to smutne, że nie zagraliśmy w tym finale na takim poziomie, na jaki nas było stać. Jak gra się takie mecze, to trzeba wykorzystywać szanse, kiedy tylko się pojawiają. Nam się to nie udało" - stwierdził.

    Yacine Louati nie krył złości po finale TAURON Pucharu Polski

    Francuz docenił klasę rywala, podkreślając, że Bogdanka gra dobrze i jest pewna siebie. Nie chciał też wyciągać wielu wniosków z porażki swojej drużyny, stwierdził bowiem, że musi najpierw na spokojnie obejrzeć powtórkę finałowego starcia. Nie krył przy tym wściekłości, wprost stwierdził, że jest "bardzo zły".

    Uważam, że wina za tak słaby wynik leżała przede wszystkim po naszej stronie, bo graliśmy słabo i popełnialiśmy wiele błędów. Dlatego jestem teraz bardzo zły. Wiadomo, że finał pucharu to tylko jeden mecz i nie ma już drugiej szansy, czy kolejnego spotkania jak w fazie play-off. Tu się gra według zasady teraz albo nigdy, a w naszym przypadku wyglądało to niestety źle
    powiedział.

    A to nie wszystko. Louati odniósł się jeszcze do półfinałowego meczu z Projektem Warszawa. I przyznał, że owszem, wprawdzie Resovia wygrała to spotkanie, ale musi przyznać, że rywal nie zagrał na takim poziomie, jaki prezentowała Bogdanka. Co więcej, siatkarze z Rzeszowa po prostu w finale spisali się gorzej niż we wcześniejszym spotkaniu, słabiej serwowali i przez to mieli problemy.

    Mimo porażki w decydującym starciu, Francuz dostrzega też pozytywy związane z występem jego zespołu w Pucharze Polski. W tym kontekście wspomniał ogranie w ćwierćfinale Aluron CMC Warty Zawiercie. "To było naprawdę coś wartościowego i mam nadzieję, że był to duży krok naprzód w kontekście dalszej części sezonu" - stwierdził.

    Zawodnik reprezentacji Francji w siatkówce w niebieskim stroju sportowym okazuje emocje podczas meczu siatkarskiego, stojąc na boisku obok drugiego członka drużyny. Tło z niewyraźną publicznością podkreśla atmosferę sportowej rywalizacji.
    Yacine Louati (z numerem 19.) w barwach reprezentacji Francjivolleyballworld.commateriały prasowe
    Dwóch siatkarzy w akcji po obu stronach siatki podczas meczu siatkówki, zawodnik w niebieskim stroju z numerem 33 próbuje zablokować atak gracza w czerwonym stroju, nad siatką unosi się piłka.
    Siatkówka. Yacine Louati atakuje w meczu Francja - FinlandiaVolleyballWorldmateriały prasowe
    Grupa siatkarzy świętuje na boisku, część z nich uśmiecha się i wyraża radość, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Siatkarze Asseco Resovii Rzeszówfot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe

