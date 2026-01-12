Yacine Louati, który z reprezentacją Francji dwukrotnie sięgał po złoto olimpijskie, kilkukrotnie próbował swoich sił w PlusLidze. Francuski przyjmujący pierwszy epizod w Polsce zaliczył w sezonie 2020/2021, gdy występował w Jastrzębskim Węglu, sięgając w debiutanckim sezonie po mistrzostwo kraju. Później przeniósł się na dwa lata do tureckiego Fenerbahce Stambuł, po czym na sezon podpisał kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Barwy klubu z Podkarpacia reprezentuje także w bieżącej kampanii, postanowił bowiem wrócić do Polski po roku spędzonym we włoskim Allianz Milano.

Mało brakowało, a 33-latek powrót do kraju nad Wisłą okrasiłby wywalczeniem trofeum - podopieczni Massimo Bottiego awansowali bowiem do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski, a gdy w półfinale rozbili w trzech setach PGE Projekt Warszawa, wydawało się, że w decydującej potyczce mogą powalczyć o trofeum.

Tak się jednak nie stało, Resovia w finale została ograna przez Bogdankę LUK Lublin, w żadnym z setów nie zdobywając więcej niż 20 punktów. Po tym meczu Louati w rozmowie z plusliga.pl nie krył rozczarowania.

"To był nasz zły dzień. Nie graliśmy dobrze. Nie wiem, czy to była kwestia presji, czy czegoś innego. Przede wszystkim jest to smutne, że nie zagraliśmy w tym finale na takim poziomie, na jaki nas było stać. Jak gra się takie mecze, to trzeba wykorzystywać szanse, kiedy tylko się pojawiają. Nam się to nie udało" - stwierdził.

Yacine Louati nie krył złości po finale TAURON Pucharu Polski

Francuz docenił klasę rywala, podkreślając, że Bogdanka gra dobrze i jest pewna siebie. Nie chciał też wyciągać wielu wniosków z porażki swojej drużyny, stwierdził bowiem, że musi najpierw na spokojnie obejrzeć powtórkę finałowego starcia. Nie krył przy tym wściekłości, wprost stwierdził, że jest "bardzo zły".

Uważam, że wina za tak słaby wynik leżała przede wszystkim po naszej stronie, bo graliśmy słabo i popełnialiśmy wiele błędów. Dlatego jestem teraz bardzo zły. Wiadomo, że finał pucharu to tylko jeden mecz i nie ma już drugiej szansy, czy kolejnego spotkania jak w fazie play-off. Tu się gra według zasady teraz albo nigdy, a w naszym przypadku wyglądało to niestety źle

A to nie wszystko. Louati odniósł się jeszcze do półfinałowego meczu z Projektem Warszawa. I przyznał, że owszem, wprawdzie Resovia wygrała to spotkanie, ale musi przyznać, że rywal nie zagrał na takim poziomie, jaki prezentowała Bogdanka. Co więcej, siatkarze z Rzeszowa po prostu w finale spisali się gorzej niż we wcześniejszym spotkaniu, słabiej serwowali i przez to mieli problemy.

Mimo porażki w decydującym starciu, Francuz dostrzega też pozytywy związane z występem jego zespołu w Pucharze Polski. W tym kontekście wspomniał ogranie w ćwierćfinale Aluron CMC Warty Zawiercie. "To było naprawdę coś wartościowego i mam nadzieję, że był to duży krok naprzód w kontekście dalszej części sezonu" - stwierdził.

Yacine Louati (z numerem 19.) w barwach reprezentacji Francji volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkówka. Yacine Louati atakuje w meczu Francja - Finlandia VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe