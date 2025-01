Do Polski wrócił po dwóch latach i spędził sezon w stołecznym klubie występującym wówczas pod nazwą Verva Warszawa Orlen Paliwa. Później Tillie występował jeszcze we Włoszech i we Francji, aż w 2022 roku wrócił do Warszawy i od tego momentu reprezentuje barwy Projektu. W ostatniej kolejce razem z kolegami dość nieoczekiwanie przegrał w Asseco Resovią Rzeszów , o co zapytano go w wywiadzie dla plusliga.pl.