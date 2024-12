PlusLiga od wielu lat należy do najmocniejszych siatkarskich rozgrywek na świecie, a zdaniem wielu ekspertów i kibiców jest po prostu najmocniejszą ligą globu. Nic więc dziwnego, że polskie kluby przyciągają zagranicznych zawodników, którzy próbują swoich sił w kraju nad Wisłą.

Na transfer do PlusLigi przed sezonem 2024/2025 zdecydował się m.in. Brazylijczyk Henrique Honorato, który nie kryje zachwytu tym, co zobaczył w naszym kraju. "Polska jest naprawdę dobrym, a przede wszystkim bezpiecznym miejscem do życia, a jakość życia tutaj jest naprawdę wysoka" - stwierdził ostatnio w rozmowie z siatka.org.