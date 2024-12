Francuski siatkarz prosto z mostu, to myśli o grze w Polsce. Nie gryzł się w język. "Szalone"

Boyer, którego ze względu na problemy zdrowotne zabrakło w kadrze na igrzyska olimpijskie w Paryżu, w sezonie 2024/2025 nie przegapił jeszcze żadnego meczu ligowego. Zdobył do tej pory w sumie 249 punktów , co daje mu piąte miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników bieżącej kampanii.

Świetne wyniki Francuza nie przekładają się jednak na sukcesy zespołu - Resovia jest dopiero ósma w tabeli i musi poprawić swoje wyniki, jeśli nie chce drżeć do końca o awans do fazy play-off. To właśnie o drugą część sezonu w rozmowie z plusliga.pl zapytano Boyer, który przy okazji zdradził, co myśli o grze w Polsce.

"Na pewno nie będzie nam łatwiej niż w pierwszej rundzie, ale to dlatego, że rozgrywki PlusLigi są wręcz szalone jeśli chodzi o poziom gry oraz skalę trudności. Trzeba będzie przede wszystkim dostać się do fazy play-off i jak najlepiej się do niej przygotować. Jeśli tam dotrzemy i będziemy w naszej maksymalnej dyspozycji, to wszystko będzie możliwe" - zaznaczył zawodnik, który w przeszłości grał we Francji, Włoszech i Katarze.