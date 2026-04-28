Fornal już ze złotym medalem, od razu nadeszła reakcja mamy. Jest nagranie
Znakomicie w tym sezonie radzi sobie Tomasz Fornal i jego Ziraat Bankasi Ankara. Ekipa naszego reprezentanta nie miała sobie równych w fazie zasadniczej tamtejszej Efeler Ligi, a następnie bez większych problemów zameldowała się w finale play-offów. W nim zespół w serii do trzech zwycięstw 3-0 ograł Galatasaray, dzięki czemu wywalczył mistrzostwo Turcji. Na sukces szybko zareagowała mama siatkarza, Dorota Fornal. Wszystko zostało nagrane.
Powoli do końca zbliża się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Poza polską PlusLigą w decydującą fazę rozgrywki wchodzą także we Włoszech, a niebawem play-offy rozpoczną się również w japońskiej SV League. Nieco szybciej sprawa mistrzostwa została rozstrzygnięta w Turcji.
Po zakończeniu fazy zasadniczej z najlepszych czterech drużyn wyłoniono dwie pary półfinałowe. Najlepsi byli oczywiście siatkarze Ziraatu Bankasi Ankrara na czele z Tomaszem Fornalem. Ekipa Polaka bez większych problemów poradziła sobie w półfinale ze Spor Toto Spor Kulubu, dzięki czemu zameldowała się w decydującej rywalizacji.
W wielkim finale zmagania toczyły się do trzech zwycięstw, a Ziraat wygrał pierwsze dwa spotkania z Galatasaray. Trzeci mecz, który jednocześnie mógł się okazać decydujący odbył się w poniedziałek 27 kwietnia. Turecki gigant pokonał 3:0 rywala i sięgnął po mistrzostwo Turcji.
W ten sposób Tomasz Fornal dołożył do swojej bogatej kolekcji kolejny złoty krążek. Przyjmujący reprezentacji Polski mógł oczywiście liczyć na wsparcie swojej największej fanki, czyli mamy Doroty. Ta niestety nie była obecna na hali, ale oglądała mecz, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.
Mama Tomasza Fornala zareagowała na mistrzostwo syna
Mama zawodnika umieściła na Instagramie krótką relację, na której cieszy się z mistrzostwa kraju swojego syna tuż po ostatniej piłce. W całej scenerii nie brakuje koszulki z numerem 21 i nazwiskiem Fornal. Do tego dodała również wymowny podkład muzyczny - Abba - The Winner Takes It All.
Dla Tomasza Fornala i spółki to jednak nie koniec rywalizacji w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Mustafę Kavaza w dniach 16-17 maja przystąpi do walki w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W półfinale zmierzą się z polską ekipą - Aluron CMC Wartą Zawiercie.