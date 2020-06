Fizjoterapeuta polskich siatkarzy: jesteśmy zaskoczeni, że obyło się bez urazów

Fizjoterapeuta Paweł Brandt przyznał, że sztab medyczny reprezentacji Polski jest zaskoczony, iż przez pierwszy tydzień zgrupowania w Spale żaden z siatkarzy nie doznał urazu. "Bo zawsze po tak długiej przerwie ciężko się wraca" - zaznaczył.

Biało-czerwoni tydzień temu rozpoczęli pierwsze po przerwie związanej z pandemią zgrupowanie. Pierwsza jego część, w której bierze udział 19 zawodników, zakończy się w sobotę. W poniedziałek podopieczni Vitala Heynena przeszli badania na obecność koronawirusa, dzień później - gdy okazało się, że wszystkie dały wynik negatywny - ćwiczyli w siłowni, a od środy mają też zajęcia w hali oraz na piasku.

"Dziś siatkarze mają wolne od treningów, w planie jest odnowa biologiczna. To właściwie półmetek zgrupowania, więc chcieliśmy dać trochę odpocząć ciału. Jeśli chodzi o stan zdrowotny, to jesteśmy bardzo zaskoczeni, że udało się nam przejść (przez pierwszy tydzień - PAP) bez żadnych urazów i kontuzji, bo zawsze po tak długiej przerwie ciężko się wraca" - podkreślił Brandt w wywiadzie-wideo opublikowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Heynen zapewniał wcześniej, że zamierza łagodnie wprowadzać kadrowiczów do treningu ze względu na długi przymusowy rozbrat z siatkówką. Fizjoterapeuta jednak przyznał, że odzwyczajeni od wysiłku zawodnicy i tak odczuli te zajęcia. Zwłaszcza zaś ich nogi.

"Wyglądało to bardzo niewinnie, ale, mimo że intensywność może była mała, to objętość zajęć już duża. Zwłaszcza popołudniowe bieganie po piasku. Gdy się to robi np. pół godziny, to jest to męczące" - ocenił.