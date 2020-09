FIVB ogłosiła kalendarz siatkarskiej Ligi Narodów 2021. Po szesnaście drużyn wśród mężczyzn i kobiet spotykać się będzie w czterech grupach na przestrzeni pięciu tygodni, aby wyłonić najlepszą szóstkę, która będzie walczyć o medale.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kubiak dla Interii: Nie wiem, czy jeszcze będzie normalnie. Wideo TV Interia

Miasta-gospodarze rund finałowych nie zostały jeszcze potwierdzone. Finały kobiet odbędą się w Chinach, a mężczyzn we Włoszech - oba od 23 do 27 czerwca. To doprowadzi sezon do punktu kulminacyjnego przed Igrzyskami Olimpijskimi Tokio, planowanymi teraz na termin od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 r.

Reklama

Broniąca tytułu w kategorii mężczyzn Rosja rozpocznie swoją misję w Jiangmen wraz z gospodarzami - Chinami, Iranem i Japonią w pierwszym tygodniu zawodów od 14 do 16 maja.



Aktualni, polscy mistrzowie świata rozpoczną VNL 2021 u siebie, goszcząc w pierwszym tygodniu Serbię, Włochy i Słowenię. Mistrzowie olimpijscy - Brazylia - zagrają w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, gdzie obok gospodarzy zmierzą się też z Argentyną i Kanadą.



Z kolei broniące tytułu siatkarki USA również będą starać się o trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Narodów. Drogę do finału rozpoczną turniejem w Cuiabie, od 11 do 13 maja, w grupie z gospodyniami - Brazylią, Kanadą i Dominikaną. Starcie Brazylia - USA w pierwszym tygodniu VNL 2021 będzie powtórką finału 2019, w którym zawodniczki z Ameryki Północnej zwyciężyły po pięciu dramatycznych setach.



Mistrzynie świata kobiet - Serbki, w pierwszym tygodniu pojadą do Włoch by zagrać tam przeciwko gospodyniom oraz Turczynkom i Polkom, natomiast panujące mistrzynie olimpijskie czyli Chinki (przy okazji trzeci raz z rzędu gospodynie finału VNL) podejmą w Ningbo Japonię, Koreę i Tajlandię.



Turnieje w Polsce odbędą się w dniach 14-16 maja i 28-30 maja (mężczyźni) oraz 1-3 czerwca (kobiety).



VNL 2021 będzie trzecią edycją flagowych rozgrywek FIVB, po odwołaniu sezonu 2020 z powodu pandemii koronawirusa.