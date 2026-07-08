FIVB ogłasza ws. rosyjskich siatkarzy. Oficjalnie wracają, a to nie koniec

Wtorkowa decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotycząca Rosjan zapoczątkuje zapewne falę komunikatów federacji odpowiadających za poszczególne dyscypliny sportu. Dalszą przyszłość "Sbornej" potwierdzili między innymi siatkarscy działacze. Na dostosowanie się do nowych zaleceń MKOl potrzebowali zaledwie kilkudziesięciu godzin. Światło dzienne ujrzało ważne oświadczenie.

"Rosyjscy sportowcy i sędziowie we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB" - brzmi najważniejszy fragment. Póki co drużyny ze wschodniej Europy nie zagrają pod własną flagą, ale także w tym temacie może zapaść pozytywna dla kraju Władimira Putina decyzja. Kreml już świętuje choćby za sprawą nowego wyglądu światowego rankingu. Rosjanie w nim znajdują się od dziś na bardzo wysokim trzecim miejscu. I kto wie czy nie awansują na wyższe lokaty bez gry.

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Brzmi to kuriozalnie, lecz taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. W Lidze Narodów każdy zespół ma odejmowane lub dodawane punkty w zależności od rezultatu potyczki. Na problem zwrócił uwagę między innymi Jakub Balcerzak. "Biorąc pod uwagę zbliżające się mecze Ligi Narodów, istnieje takie prawdopodobieństwo w którym pewnym momencie, Rosja może zostać nawet liderem rankingu FIVB" - napisał siatkarski ekspert na platformie X. Przytoczył on też wypowiedź zadowolonego prezesa rosyjskiej federacji.

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"Dziękujemy FIVB za wzorową współpracę. Ich reakcja na wczorajszą decyzję MKOL-u jest godna podziwu. Liczymy, że inne federacje dostosują się do planu przygotowanego przez FIVB. Jesteśmy gotowi do powrotu na sezon reprezentacyjny 2027. Najpierw powróci siatkówka plażowa, następnie halowa. To dzień zwycięstwa dla siatkówki, na który czekaliśmy cztery lata" - powiedział działacz. I naprawdę ma się z czego cieszyć. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli jego rodaków, to "Sborna" wystąpi w przyszłorocznych mistrzostwach świata oraz Lidze Narodów.

Czołowa piątka męskiego rankingu FIVB po powrocie Rosjan:

Ranking FIVB volleyballworld.com materiał zewnętrzny

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Rosja Yuri Kadobnov AFP

Władimir Putin IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East News East News

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