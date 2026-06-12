FIVB nie czekała po meczu Polaków. Ogłosili wprost. Poszło w świat
Nie tak siatkarze reprezentacji Polski wyobrażali sobie pierwsze spotkania w Lidze Narodów w tym sezonie. W piątkowe popołudnie czasu polskiego Biało-Czerwoni ponieśli już drugą porażkę z rzędu. Tym razem lepsi od podopiecznych Nikoli Grbicia okazali się Japończycy. Krótko po zakończeniu meczu komunikat ws. meczu opublikowała FIVB, podkreślając co wydarzyło się po raz pierwszy od 17 lat.
Po tym co zaprezentowali polscy siatkarze w czwartek i piątek mało który z kibiców pamięta już, że tegoroczne zmagania w Lidze Narodów nasi reprezentanci rozpoczęli od pewnego zwycięstwa z reprezentacją Kuby 3:0.
Dwa kolejne mecze nie potoczyły się jednak po myśli Biało-Czerwonych. Zarówno w starciach ze Słowenią jak i Japonią brązowi medaliści mistrzostw świata nie wykorzystali swoich szans i musieli uznać wyższość obu rywali.
W piątkowym starciu z Azjatami Polacy przegrywali już 1:2 w setach. Początkowo czwarta partia także nie układała się po ich myśli. Podopieczni Grbicia nie poddali się jednak, odrobili straty i doprowadzili do tie-break'a.
Piąta partia była zacięta, została rozstrzygnięta na przewagi, ale ostatecznie ułożyła się po myśli siatkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni, którzy triumfowali 17:15. Po ostatniej piłce w japońskiej drużynie wybuchła euforia. Nie mogło być jednak inaczej, skoro siatkarze Philippe Blaine'a czekali bardzo długo na zwycięstwo z Polską.
17 lat. Komunikat FIVB po meczu Polaków poszedł w świat
Błyskawicznie odnotowali to też przedstawiciele FIVB. Krótko po zakończeniu spotkania podkreślili w serwisie X, że było to pierwszy triumf Japończyków nad polską kadrą od 2009 roku. Azjaci na taki sukces czekali zatem aż 17 lat. Odliczanie dobiegło końca.
W swoim wpisie światowa federacja wyróżniła też ze strony Japończyków Rana Takahashi, podkreślając, że "zaprezentował się ze znakomitej strony".
Polacy natomiast mają o czym myśleć. Co prawda nie pojechali na pierwszy turniej Ligi Narodów w najmocniejszym składzie, ale dwie porażki z rzędu i przede wszystkim nie wykorzystane okazje w obu meczach (ze Słowenią i Japonią) muszą dawać do myślenia.
Czy Biało-Czerwoni w dniu odpoczynku wyciągną wnioski? Przekonamy się w niedzielę, 14 czerwca, gdy na koniec turnieju w Chinach zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.