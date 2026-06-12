FIVB nie czekała po meczu Polaków. Ogłosili wprost. Poszło w świat

Po tym co zaprezentowali polscy siatkarze w czwartek i piątek mało który z kibiców pamięta już, że tegoroczne zmagania w Lidze Narodów nasi reprezentanci rozpoczęli od pewnego zwycięstwa z reprezentacją Kuby 3:0.

Dwa kolejne mecze nie potoczyły się jednak po myśli Biało-Czerwonych. Zarówno w starciach ze Słowenią jak i Japonią brązowi medaliści mistrzostw świata nie wykorzystali swoich szans i musieli uznać wyższość obu rywali.

W piątkowym starciu z Azjatami Polacy przegrywali już 1:2 w setach. Początkowo czwarta partia także nie układała się po ich myśli. Podopieczni Grbicia nie poddali się jednak, odrobili straty i doprowadzili do tie-break'a.

Piąta partia była zacięta, została rozstrzygnięta na przewagi, ale ostatecznie ułożyła się po myśli siatkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni, którzy triumfowali 17:15. Po ostatniej piłce w japońskiej drużynie wybuchła euforia. Nie mogło być jednak inaczej, skoro siatkarze Philippe Blaine'a czekali bardzo długo na zwycięstwo z Polską.

17 lat. Komunikat FIVB po meczu Polaków poszedł w świat

Błyskawicznie odnotowali to też przedstawiciele FIVB. Krótko po zakończeniu spotkania podkreślili w serwisie X, że było to pierwszy triumf Japończyków nad polską kadrą od 2009 roku. Azjaci na taki sukces czekali zatem aż 17 lat. Odliczanie dobiegło końca.

W swoim wpisie światowa federacja wyróżniła też ze strony Japończyków Rana Takahashi, podkreślając, że "zaprezentował się ze znakomitej strony".

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Polacy natomiast mają o czym myśleć. Co prawda nie pojechali na pierwszy turniej Ligi Narodów w najmocniejszym składzie, ale dwie porażki z rzędu i przede wszystkim nie wykorzystane okazje w obu meczach (ze Słowenią i Japonią) muszą dawać do myślenia.

Czy Biało-Czerwoni w dniu odpoczynku wyciągną wnioski? Przekonamy się w niedzielę, 14 czerwca, gdy na koniec turnieju w Chinach zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.





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