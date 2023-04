Czwartek był dniem, który przejdzie do historii polskiej siatkówki, po tym jak Jastrzębski Węgiel zapewnił sobie awans do finału Ligi Mistrzów, wczoraj dołączyła do niego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Oznacza to, że polski zespół po raz trzeci z rzędu będzie triumfował w tych prestiżowych rozgrywkach. Jak na antenie Polsatu Sport poinformował prezes PZPS Sebastian Świderski, wciąż istnieje możliwość, by finał imprezy odbył się w naszym kraju.