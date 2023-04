Daniel Pliński: "Gońmy piłkę nożną. Trzeba zachować powagę"

- Moim zdaniem jeśli chcemy gonić piłkę nożną, UEFA i FIFA, to jak termin i gospodarz zostały ustalone, to tak też powinno się to odbyć. Gdyby ogłoszono, że finał piłkarskiej LM ma być np. we Włoszech, ale nagle okazuje się, że zagrają w nim dwa zespoły z ligi angielskiej, to przenosimy finał tam? Nie wyobrażam sobie tego. A jak awansują dwa tureckie kluby, to przenosimy finał do Turcji? Nie no, trzeba zachować powagę. Powtórzę, fajnie, gdyby to spotkanie było w Polsce, gdyby tak było ustalone trzy miesiące temu. Tak uważam, a każdy ma prawo do swojego zdania - powiedział zawodnik, który zakończył karierę w 2018 roku.