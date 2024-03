Filar kadry siatkarzy długo walczył z kontuzją. Teraz zabrał głos. "Muszę ochłonąć"

Ostatecznie jednak Włoch dał szansę Zatorskiemu, a ten pomógł drużynie przypieczętować wygraną i awans do finału Pucharu CEV . Sam siatkarz po spotkaniu podkreślał, jak przyjemny był to powrót na boisko, ale przy tym żartobliwie wypowiedział się o swoim występie.

Paweł Zatorski żartuje po powrocie do gry. "Odrobinę pomagałem, żebyśmy przedłużyli ten mecz"

Doświadczony libero pojawił się na boisku w trzecim secie, zastępując Michała Poterę. Wówczas rzeszowianie byli już pewni awansu. Po wygranej we własnej hali 3:1 miejsce w finale gwarantowały im już dwa wygrane sety w Turcji. Wykonali to zadanie bardzo szybko. W trzeciej partii na boisku występował już rezerwowy skład z wracającym do gry Zatorskim. Set był wyrównany, ale ostatecznie to goście wygrali 28:26 i cały mecz 3:0.