Filar kadry poprosił Grbicia o przerwę. Odsłania kulisy sezonu, te słowa mówią wszystko

To był nasz 52. mecz w sezonie, do tego doliczyć podróże, treningi... Nie dotyczy to tylko naszej drużyny, kluby z Zawiercia i Warszawy też były poturbowane. Nie da się oszukać organizmu. Liga jest na tak wysokim poziomie, że w każdym meczu trzeba dać z siebie sto procent. Stąd niesamowicie się cieszę, że będę miał dwa, trzy miesiące wolnego. Nie wyobrażam sobie pojechać za dwa tygodnie do Spały i zacząć znów skakać. Podziwiam tych, którzy tam jadą

~ przyznaje atakujący.