Faworytki były w opałach. Radość rywalek było słychać w całej hali

Włoszki dołączyły do Niemek, które po trzech meczach również mają na koncie trzy zwycięstwa . Tyle że drużyna z Półwyspu Apenińskiego, w przeciwieństwie do Niemek, ma na koncie również komplet punktów.

Włoszki wpadły w kłopoty. Radość siatkarek z Tajlandii było słychać w całej hali

Drugi set przyniósł Włoszkom jeszcze więcej problemów. Po kilku minutach to Tajlandia objęła prowadzenie 7:6. Wynik oscylował wokół remisu, skutecznie grała najwyższa zawodniczka tajskiej drużyny, czyli środkowa Thatdao Nuekjang . Jej wzrost - 185 centymetrów - nie mógł oczywiście przesadnie imponować rywalkom, wśród których nie brakowało zawodniczek powyżej 190 cm wzrostu .

Tajki nadrabiały jednak dobrą grą w obronie i żywiołowością. Bardzo głośno świętowały zdobywane punkty, co było dobrze słychać w Atlas Arenie. Na trybunach 10-tysięcznego obiektu była bowiem tylko garstka kibiców . Wśród nich była jednak grupa z flagami Tajlandii.

Kiedy Wipawee Srithong skończyła kontratak, Tajki objęły prowadzenie 18:17. Trener Włoszek Davide Mazzanti nie mógł dłużej bezczynnie przyglądać się wydarzeniom na boisku i poprosił o przerwę. Problem w tym, że w ataku mylić zaczęła się nawet Antropowa i po chwili straty Włoszek wzrosły do trzech punktów. Nie udało im się ich już odrobić - Tajlandia niespodziewanie wygrała 25:21.

Włoskie siatkarki odzyskały równowagę. Pomogła zagrywka

Tajlandia rozpoczęła turniej w Łodzi od dwóch porażek, ale to drużyna, która w ostatnich latach występuje w Lidze Narodów. Co prawda nie awansowała tego lata do czołowej ósemki, ale w fazie zasadniczej sprawiła Włochom problemy, przegrywając z nimi dopiero po tie-breaku.