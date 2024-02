Asseco Resovia wydawała się jednym z faworytów TAURON Pucharu Polski. Niedawno wywalczyła awans do półfinału Pucharu CEV, ale w czołowej czwórce krajowego pucharu nie zagra. W najważniejszych momentach rywalizacji lepsi byli siatkarze z Lublina, niżej klasyfikowani w tabeli PlusLigi.

Mimo że w ostatnim meczu z PSG Stalą Nysa w świetnym stylu do podstawowej szóstki Asseco Resovii wrócił Fabian Drzyzga - otrzymał nawet nagrodę dla MVP - do składu na rozegranie wrócił Łukasz Kozub. Rywale rozpoczęli od efektownego bloku, gdy Marcin Kania powstrzymał na środku Karola Kłosa, ale po chwili to rzeszowianie zaczęli budować przewagę. Dobrze zagrywał Kozub, po nieudanym ataku Tobiasa Branda gospodarze prowadzili 10:6.