Faworyt pokazał moc przed walką o medale. Wielkie rotacje trenera

Gdańszczanie rozpoczęli spotkanie w najmocniejszej dostępnej obecnie szóstce. Brakowało w niej Jordana Zaleszczyka , utalentowanego środkowego, który z powodu złamanego palca nie będzie grać do końca sezonu . Na zmiany w składzie zdecydował się natomiast Giampaolo Medei . W szóstce zabrakło trzech ważnych zawodników: Stephen Boyer , Torey Defalco i Jakub Kochanowski .

I spotkanie lepiej rozpoczęli goście. Prowadzili 9:5, kiedy w ataku pomylił się Klemen Cebulj . Rzeszowianie zmniejszyli straty do dwóch punktów, ale Trefl zatrzymał blokiem Cebulja i znów miał cztery punkty przewagi. W końcówce Resovia jeszcze raz zbliżyła się do rywali, przegrywała tylko 17:18. Wyrównała dopiero przy stanie 23:23, kiedy punkt zagrywką zdobył Adrian Staszewski . A po chwili gospodarze mieli piłkę setową. Ostatecznie wygrali 26:24, asem serwisowym popisał się Boyer .

Trefl Gdańsk wyrównał, Asseco Resovia mocno odpowiedziała

Druga partia to znów od początku dominacja gości. Szybko objęli prowadzenie 7:2, zdobywając przewagę dzięki szczelnym blokom . Punkt w ten sposób zdobył nawet Jan Martinez Franchi , który na tle kolegów nie imponuje wzrostem.

Na trzecią partię szkoleniowcy obu drużyn wystawili odmienione składy. Resovia wystawiła zupełnie nową szóstkę, w zespole Trefla pojawili się Janusz Gałązka i Piotr Orczyk . Kiedy punkt zagrywką zdobył Staszewski, rzeszowianie prowadzili 10:7 . Ich przewaga jeszcze wzrosła po tym, jak sędzia przyznał im punkt po bardzo długo rozpatrywanym challenge'u. Gra gdańszczan się posypała. Przy prowadzeniu Resovii 15:9 na boisku pojawił się rezerwowy Dawid Pawlun , który niedawno dołączył do drużyny na zasadzie transferu medycznego po kontuzji Kamila Droszyńskiego . Skończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy 25:20.

PlusLiga. Komplet punktów Asseco Resovii

Na czwartą partię Trefl wystawił jeszcze mocniej odmieniony skład. I to Resovia prowadziła 5:3 po zablokowanym ataku Wojciecha Więcławskiego. Z czasem przewaga gospodarzy wzrosła do czterech punktów. Kiedy punkt blokiem zdobył Konrad Szpakowski, rzeszowianie prowadzą 16:10. Gości ostatecznie pogrążył zagrywkami Staszewski. Przewaga nie podlegała dyskusji - Asseco Resovia wygrała 25:15. I to właśnie Staszewski otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.