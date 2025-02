Faworyt miał problem, odpowiedź znokautowała. Nie obyło się bez protestów

PGE Projekt Warszawa potknął się w drugim secie, ale znów wygrywa w siatkarskiej PlusLidze. Tym razem pokonał na Torwarze Indykpol AZS Olsztyn, zmniejszając szanse rywali na awans do strefy play-off. Dla warszawian niedzielna wiktoria to już 22. ligowa wygrana w tym sezonie - nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu odebrał po niej Bartłomiej Bołądź. Dzięki zwycięstwu on i jego koledzy wytrzymują tempo lidera oraz wicelidera tabeli, wciąż mają szansę na poprawienie trzeciego miejsca.