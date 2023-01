- Uczulałem chłopaków, że nie będzie łatwo. Nikt nam nie oddał niczego za darmo , wszystko musieliśmy sobie wyszarpać. Chwała gospodarzom, że postawili naprawdę trudne warunki. Przyjazd do tych mniejszych miejscowości nie zdarza się często, ale jak się zastaje taką organizację, atmosferę, to naprawdę buzia się cieszy i chce się grać - przyznał po meczu Jakub Popiwczak , libero Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski.

TAURON Puchar Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie musiał się postarać

Ich rywalem był trzeci zespół TAURON 1 Ligi, MKS Będzin. Już pierwszy set był wyrównany, ale Aluron zdołał wygrać 25:23. Partię zakończył atak Michała Szalachy, to on był też bohaterem jednej z ważniejszych akcji partii - w obronie podbił piłkę nogą. “Najważniejszy moment pierwszego seta? Nasz Maradona Podkarpacia w asekuracji" - skomentował profil klubu z Zawiercia na Twitterze. To nawiązanie do pochodzenia środkowego, który urodził się w Rzeszowie.