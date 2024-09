Faworyci szli jak burza, nagle zapaść. Niewiarygodny set, reprezentant wciąż nie gra

W Tarnowie Resovia rozpoczęła spotkanie bez Pawła Zatorskiego. Libero jeszcze dochodzi do siebie po kontuzji z półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zastąpił go Michał Potera, a w szóstce zameldował się także m.in. Cezary Sapiński. To on wygrał rywalizację o miejsce na środku siatki opuszczone przez Jakuba Kochanowskiego , który przeniósł się do PGE Projektu Warszawa. Nowy trener Resovii Tuomas Sammelvuo postawił zresztą w podstawowym składzie na trzech sprowadzonych latem zawodników.