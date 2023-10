Faworyci postraszeni w meczu grupowych rywali Polaków. A później dominacja

Jeszcze przed startem turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk wydawało się, że najpoważniejszymi rywalami polskich siatkarzy w walce o bilet do Paryża będą Argentyńczycy i Holendrzy, którzy zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu FIVB. Dość nieoczekiwanie obie ekipy przegrały z Kanadyjczykami , którzy wysłali jasny sygnał, że będą liczyli się w rywalizacji o jedno z dwóch miejsc premiowanych awansem.

W grupie C grają też Chińczycy i Belgowie , którzy zamknęli drugą kolejkę spotkań. Dzień wcześniej gospodarze turnieju rozgrywanego w Xi'an gładko ulegli Bułgarom (18:25, 19:25, 14:25), z kolei podopieczni Emanuele Zaniniego postraszyli "Biało-Czerwonych" , przegrywając dopiero po tie-breaku.

Wielkie emocje w meczu Chiny - Belgia. Gospodarze zaskoczyli faworytów

Faworytem była drużyna z Europy, która już w pierwszym secie potwierdziła wyższość nad rywalem. Belgowie szybko objęli dwupunktowe prowadzenie (2:0), a następnie powiększali przewagę, która wkrótce wyniosła pięć "oczek" (6:1). Wprawdzie gospodarze momentami odpowiadali, nieco niwelując straty, ale i tak nie byli w stanie zbliżyć się do rywali, którzy wygrali partię 25:18. Prym w ekipie Zaniniego wiedli Sam Deroo i Whout D'heer, którzy zdobyli po sześć punktów.

Drugi set miał już inny przebieg. Belgowie ponownie dobrze weszli w set i prowadzili już 4:1, ale Chińczykom udało się doprowadzić do wyrównania (5:5) i dalej gra toczyła się punkt za punkt. Końcówka partii należała jednak do gospodarzy, którzy od stanu 22:22 nie pozwolili rywalom dojść do głosu i zapisali seta na swoim koncie (25:22), w czym duża zasługa Yuantaia Yu, który zdobył siedem punktów.