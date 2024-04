Fatalnego sezonu nie udało się przypudrować. Zasłużony klub kończy na deskach

Nowa hala, duże siatkarskie tradycje i rzesza wiernych kibiców - to PlusLiga traci wraz ze spadkiem klubu z Radomia. W tym sezonie Czarni sportowo nie zdołali jednak wnieść do rywalizacji zbyt wiele. Po bardzo słabej pierwszej części rozgrywek próbowali jeszcze powalczyć, ale po meczu z Barkomem Każany Lwów stracili szanse na utrzymanie . A z PlusLigą pożegnali się w smutnej atmosferze, bo ich ostatni mecz zakończył się porażką.

W przeciwieństwie do wielu innych trenerów, Waldo Kantor i Paweł Rusek nie wystawili na ostatnie spotkanie fazy zasadniczej rezerwowych . Czarni musieli sobie jednak radzić bez niedysponowanego Nikoli Meljanaca i Dominika Teklaka , który niedawno doznał kontuzji. Mimo to przez większość seta prowadzili jednym, dwoma punktami. Nieźle w ofensywie prezentował się Bartosz Gomułka , który zastępował Meljanaca na pozycji atakującego. W pierwszym secie 21-letni siatkarz zdobył pięć punktów.

Cuprum przed końcówką doprowadziło jednak do remisu 20:20. Tyle że po błędzie Jake'a Hanesa - przekroczył linię środkową - radomianie znów mieli dwa punkty zaliczki . Do tego asem serwisowym popisał się Wiktor Rajsner , w aut zaatakował Hanes i gospodarze zwyciężyli 25:21.

Czarni Radom dali się dogonić rywalom. A potem lubinianie rozbili ich zagrywką

Początek drugiej partii to przewaga gości. Lubinianie prowadzili trzema punktami, skuteczny był Hanes. Radomianie doprowadzili jednak do remisu 9:9, kiedy w ataku pomylił się Kamil Kwasowski , a punkt zagrywką zdobył Rafał Buszek . Goście ponownie zaczęli popełniać błędy. Kiedy przy bloku siatki dotknął Hanes, Czarni prowadzili 14:11.

A w drugiej części seta ich przewaga jeszcze wzrosła. Kiedy zablokowali atak Kwasowskiego, wygrywali już 20:15. Cuprum odpowiedziało dwoma blokami - punktowali Kwasowski i Seweryn Lipiński - i dopadło rywali przy wyniku 21:21. To goście mieli serię piłek setowych . W końcu udało im się zatrzymać rywali blokiem i wygrać 29:27.

Trzeci set na początku do złudzenia przypominał poprzednią partię. Cuprum prowadziło 6:3, ale po kilku minutach radomianie wyrównali. Po okresie wyrównanej gry do głosu ponownie doszli jednak goście. W ważnym momencie dwoma asami serwisowymi przypomniał o sobie środkowy Paweł Pietraszko. Cuprum wygrywało już 22:17. Nie pomogła przerwa na żądanie Kantora. Tym razem zaciętej i długiej końcówki nie było. Seta zakończył kolejny as serwisowy, tym razem w wykonaniu Kajetana Kubickiego, rozgrywającego z Lubina.